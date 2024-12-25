Balıkesir’deki patlamada acı detay! Hayatını kaybeden 8 kadının ortak noktası
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Çekya merkezli Çekoslovak Grubu (CSG) şirketine ait patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Patlamada hayatını kaybeden 11 kişiden 8'inin kadın olduğu belirtilirken, kadınların ortak bir noktası olduğu ortaya çıktı. Yaşamını yitiren 11 işçinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler ailelere teslim edilmeye başlandı.
DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:53