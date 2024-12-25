Viral Galeri Viral Tıkla Balıkesir’deki patlamada acı detay! Hayatını kaybeden 8 kadının ortak noktası

Balıkesir’deki patlamada acı detay! Hayatını kaybeden 8 kadının ortak noktası

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Çekya merkezli Çekoslovak Grubu (CSG) şirketine ait patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Patlamada hayatını kaybeden 11 kişiden 8'inin kadın olduğu belirtilirken, kadınların ortak bir noktası olduğu ortaya çıktı. Yaşamını yitiren 11 işçinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler ailelere teslim edilmeye başlandı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:53
Balıkesir’deki patlamada acı detay! Hayatını kaybeden 8 kadının orta noktası

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Çekya merkezli Çekoslovak Grubu (CSG) şirketine ait patlayıcı fabrikasında patlama yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanan patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken bu kişilerin 3'ünün erkek 8'inin kadın olduğunu duyurdu.

Balıkesir’deki patlamada acı detay! Hayatını kaybeden 8 kadının orta noktası

SABOTAJ İHTİMALİ YOK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlama noktasında incelemelerde bulundu.

Büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Yerlikaya, "700 metrekarelik yerde henüz sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın tesiri çok güçlü." dedi.

8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişinin vefat ettiğini duyuran Yerlikaya, "12 olan vefat sayısının 11 olarak paylaşıyoruz. Arkadaşlarımız, vücut bütünlüğü ile ilgili 12 olarak söylemek durumunda kaldılar. 7 yaralımız var. 5'i yatarak tedavi görüyor. Hastalarımızın hayati tehlikesi yok." dedi.

Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

Yangının sebebi ile ilgili araştırma sürüyor. Sabotaj ihtimali yok. Konusunda uzman kaç kişi gerekiyorsa heyet oluşturuldu. 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu. Mülkiye başmüfettişinden oluşan heyet gelecek. Çıkan raporla ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Balıkesir’deki patlamada acı detay! Hayatını kaybeden 8 kadının orta noktası

DNA TESTİ İLE KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Feci olayda yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belli oldu.

Yaşamını yitiren fabrika personelinin, Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi.

Balıkesir’deki patlamada acı detay! Hayatını kaybeden 8 kadının orta noktası

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Kimlik tespiti için DNA örneği veren aileler gece boyunca Bursa Adli Tıp Kurumu'nun bahçesinde beklerken, cenazelerin kimlik tespitleri ve otopsi işlemleri tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı da ailelerle görüşmek ve otopsi işlemlerini takip etmek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Sabah erken saatte cenaze nakil araçları da Adli Tıp'a getirilirken, 11 kişinin cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

Balıkesir’deki patlamada acı detay! Hayatını kaybeden 8 kadının orta noktası

ACI DETAY!

Kayıplardan sekizi kadın, üçü ise erkek. Kapsül üretiminde çalışan kadınların, parmaklarının küçük olması dolayısıyla bu bölümde çalıştıkları ortaya çıktı.

Parmakları küçük olanların, kapsüllerin içine yerleştirilen macunu daha rahat yerleştirdikleri için fabrikanın bu alanında tercih edildiği öğrenildi.

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