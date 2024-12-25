Balıkesir’deki patlamada acı detay! Hayatını kaybeden 8 kadının ortak noktası

SABOTAJ İHTİMALİ YOK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlama noktasında incelemelerde bulundu.

Büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Yerlikaya, "700 metrekarelik yerde henüz sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın tesiri çok güçlü." dedi.

8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişinin vefat ettiğini duyuran Yerlikaya, "12 olan vefat sayısının 11 olarak paylaşıyoruz. Arkadaşlarımız, vücut bütünlüğü ile ilgili 12 olarak söylemek durumunda kaldılar. 7 yaralımız var. 5'i yatarak tedavi görüyor. Hastalarımızın hayati tehlikesi yok." dedi.

Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

Yangının sebebi ile ilgili araştırma sürüyor. Sabotaj ihtimali yok. Konusunda uzman kaç kişi gerekiyorsa heyet oluşturuldu. 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu. Mülkiye başmüfettişinden oluşan heyet gelecek. Çıkan raporla ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.