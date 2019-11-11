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Başkan Erdoğan Ankara'da fidan dikme etkinliğine katıldı
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ankara'da '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' etkinliğine katıldı. Başkan Erdoğan'ın da fidan diktiği etkinlik 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde etkinliğe katılan Erdoğan ve Türkiye'nin birçok bölgesinden görüntüler dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 11.11.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 13:47
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