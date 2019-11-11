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Başkan Erdoğan Ankara'da fidan dikme etkinliğine katıldı

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ankara'da '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' etkinliğine katıldı. Başkan Erdoğan'ın da fidan diktiği etkinlik 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde etkinliğe katılan Erdoğan ve Türkiye'nin birçok bölgesinden görüntüler dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 13:47
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Başkan Erdoğan Ankara'da fidan dikme etkinliğine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, başkent Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programına katıldı.

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Başkan Erdoğan Ankara'da fidan dikme etkinliğine katıldı

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

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Başkan Erdoğan Ankara'da fidan dikme etkinliğine katıldı

Bizzat kendisi de fidan diken Başkan Erdoğan ile birlikte Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı başlayan etkinlikten yansıyan kareler dikkat çekti.

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Başkan Erdoğan Ankara'da fidan dikme etkinliğine katıldı
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Başkan Erdoğan Ankara'da fidan dikme etkinliğine katıldı