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Haberler Galeri Başkan Erdoğan İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısına eşlik etti! Aydın'da renkli anlar

Başkan Erdoğan İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısına eşlik etti! Aydın'da renkli anlar

Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen programın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) gerçekleştirilen programda konuşma yapmak üzere sahneye gelen Başkan Erdoğan sanatçı İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısına eşlik etti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 05.02.2023 23:04 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 23:18
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Başkan Erdoğan İbrahim Tatlıses’in Haydi Söyle şarkısına eşlik etti! Aydın’da renkli anlar
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Başkan Erdoğan İbrahim Tatlıses’in Haydi Söyle şarkısına eşlik etti! Aydın’da renkli anlar

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Başkan Erdoğan İbrahim Tatlıses’in Haydi Söyle şarkısına eşlik etti! Aydın’da renkli anlar
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Başkan Erdoğan İbrahim Tatlıses’in Haydi Söyle şarkısına eşlik etti! Aydın’da renkli anlar

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Başkan Erdoğan İbrahim Tatlıses’in Haydi Söyle şarkısına eşlik etti! Aydın’da renkli anlar