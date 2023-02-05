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Başkan Erdoğan İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısına eşlik etti! Aydın'da renkli anlar

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Giriş: 05.02.2023 23:17
Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen programın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) gerçekleştirilen programda konuşma yapmak üzere sahneye gelen Başkan Erdoğan sanatçı İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısına eşlik etti. İşte o anlar...
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