06 Şubat 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısına eşlik etti! Aydın'da renkli anlar
Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen programın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) gerçekleştirilen programda konuşma yapmak üzere sahneye gelen Başkan Erdoğan sanatçı İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısına eşlik etti. İşte o anlar...