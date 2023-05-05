05 Mayıs 2023, Cuma
Başkan Erdoğan Erzurum’da büyük karşılama! 500 metrelik yolu yarım saatte geçebildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri miting programı için gittiği Erzurum'da havalimanından kent merkezine gelinceye kadar yol üzerinde vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Vatandaşlara otobüsten hediyeler veren Başkan Erdoğan, 500 metrelik yolu yarım saatte geçebilerek miting alanına gidebildi.
Giriş Tarihi: 05.05.2023 20:25 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 20:38
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