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Haberler Galeri Başkan Erdoğan Erzurum’da büyük karşılama! 500 metrelik yolu yarım saatte geçebildi

Başkan Erdoğan Erzurum’da büyük karşılama! 500 metrelik yolu yarım saatte geçebildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri miting programı için gittiği Erzurum'da havalimanından kent merkezine gelinceye kadar yol üzerinde vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Vatandaşlara otobüsten hediyeler veren Başkan Erdoğan, 500 metrelik yolu yarım saatte geçebilerek miting alanına gidebildi.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 20:25 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 20:38
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Başkan Erdoğan Erzurum’da büyük karşılama! 500 metrelik yolu yarım saatte geçebildi

Yüzlerce vatandaşın ellerindeki karanfilleri attığı Başkan Erdoğan'ın konvoyu yoğun kalabalıkta ilerlemekte güçlük çekti.

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Başkan Erdoğan Erzurum’da büyük karşılama! 500 metrelik yolu yarım saatte geçebildi

Otobüsten vatandaşlara selam vererek karşılık veren Başkan Erdoğan, Erzurum'un mitingde katılım rekoru kırdığını söyledi.

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Başkan Erdoğan Erzurum’da büyük karşılama! 500 metrelik yolu yarım saatte geçebildi

Vatandaşlara otobüsten hediyeler veren Başkan Erdoğan, 500 metrelik yolu yarım saate geçebilerek miting alanına gelebildi.

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Başkan Erdoğan Erzurum’da büyük karşılama! 500 metrelik yolu yarım saatte geçebildi

"REKOR! 130 BİN KİŞİ..."

Başkan Erdoğan, partisinin Erzurum yeni miting alanında düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Buradaki konuşmasına Erzurumluları selamlayarak başlayan Başkan Erdoğan, bugün Erzurum'un rekor kırdığını, havalimanından miting alanına kadar 130 bin kişinin bulunduğu söyledi.

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Başkan Erdoğan Erzurum’da büyük karşılama! 500 metrelik yolu yarım saatte geçebildi