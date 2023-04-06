Başkan Erdoğan döneminde Türkiye'de kadın! Muhalefet ve medyasının yalanını patlatan dosya...

Siyasi kariyerine başladığı ilk günden bugüne kadar olan süreçte kadın haklarına büyük önem veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti son günlerde muhalefet ve medyası tarafından hedef alınıyor. TBMM'de en fazla kadın milletvekili barındıran AK Parti'yi "Kadın düşman parti" olarak lanse etmeye çalışan muhalefetin yalanının bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarla gerçek olmadığı görülüyor. Yine AK Parti Türkiye'de ilk kadın Grup Başkanvekili bulunduran parti olarak dikkat çekiyor. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca Türkiye'de kadınlara yönelik yapılan önemli projeler ve detayları...