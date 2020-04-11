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"Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar
Türkiye bir yandan koronavirüs ile mücadele ediyor, bir yandan da tıbbî araç-gereç sıkıntısı çeken ve salgın yüzünden ölüm oranlarının yüksek seyrettiği memleketlere, hattâ zenginlik sıralamasında en başta yeralan ülkelere koliler dolusu yardım malzemesi gönderiyor. "Koronavirüs belâsı bize musallat olduğu halde başkalarına neden yardım ediyoruz?" diyenlere cevaben dünden bugüne yaptığımız yardımları bugünkü köşesine taşıyan Habertürk yazarı Murat Bardakçı, "Avrupa'ya yardım göndermenin adı insanlık ve âlicenaplıktır" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 11.04.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 11:34
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Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar
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Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar
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Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar
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Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar
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Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar