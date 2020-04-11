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Haberler Galeri "Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar

"Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar

Türkiye bir yandan koronavirüs ile mücadele ediyor, bir yandan da tıbbî araç-gereç sıkıntısı çeken ve salgın yüzünden ölüm oranlarının yüksek seyrettiği memleketlere, hattâ zenginlik sıralamasında en başta yeralan ülkelere koliler dolusu yardım malzemesi gönderiyor. "Koronavirüs belâsı bize musallat olduğu halde başkalarına neden yardım ediyoruz?" diyenlere cevaben dünden bugüne yaptığımız yardımları bugünkü köşesine taşıyan Habertürk yazarı Murat Bardakçı, "Avrupa'ya yardım göndermenin adı insanlık ve âlicenaplıktır" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.04.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 11:34
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Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar
Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar

Habertük yazarı Murat Bardakçı, geçmişte Etyopya'dan Bengladeş'e kadar yaptığımız bazı yardımları bugünkü köşesine taşıdı. İşte Bardakçı'nın o yazısı:

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Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar
Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar

Geçen gün de yazmıştım: Her şeye mutlaka bir kulp takmaya çalışmak ve âfetleri bile muhalefet vasıtası olarak kullanmak eski âdetimiz ve genetik hasletimizdir!

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Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar
Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar

İşte, kanımıza işlemiş bu tuhaflık yüzünden gönderdiğimiz insanî yardımları diline dolayıp "Koronavirüs belâsı bize musallat olduğu halde başkalarına neden yardım ediyoruz?" diyenler ve yabancı memleketlere yardım gönderilmesine derhal son verilmesini isteyenler çıkıyor!

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Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar
Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar

Aynı dertten, yani Koronavirüs salgınından mustarip olan memleketlere bizim de şiddetle ihtiyaç duyduğumuz tıbbî malzemeden az da olsun göndermemiz şık ve şıklıktan da öte bir harekettir; bu harekete "insanlık", "âlîcenaplık" ve "âtıfet" denir. Türkiye böyle âlicenaplıkları tarihi boyunca, imparatorluk asırlarından buyana göstermiş ve bu zarif geleneği Cumhuriyet döneminde, üstelik pek öyle parasının-pulunun olmadığı, hububat satıp döviz kazanmaya çabaladığı senelerde de devam ettirmiştir.

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Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar
Başkalarına neden yardım ediyoruz?” diyenler iyi okusun! İşte Türkiye'nin dünden bugüne yaptığı yardımlar

Bugün burada kıtlık yahut salgın yüzünden muhtaç vaziyete düşmüş memleketlere karşı Cumhuriyetin ilk senelerinden itibaren ortaya koyduğumuz âlîcenaplıkla alâkalı bazı belgeleri ve Bakanlar Kurulu Kararları'nı yayınlıyorum. Belgeler rahatça okunabilecek vaziyette oldukları için bunları ayrıca metin haline getirmeye gerek görmedim.