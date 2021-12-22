22 Aralık 2021, Çarşamba
Bakanlıklar 21 Aralık'a özel olarak paylaştı: #AzZamandaÇokİş
17 Bakanlığın sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin imza attığı yüz akı işler paylaşıldı. Yılın en kısa günü olan 21 Aralık hasebiyle yapılan paylaşımlarda gün içinde Bakanlıkların yaptığı işlere dair bilgilere yer verildi. Sosyal medyada #AzZamandaÇokİş etiketiyle yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.12.2021 01:45 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 01:49
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