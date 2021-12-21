22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilikler tek tek açıkladı! Erzurum, Van, Bartın, Bitlis...

22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurdun pek çok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler bulundukları illerde kar tatili olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte, 22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilikler tek tek açıkladı! Erzurum, Van, Bartın, Bitlis...