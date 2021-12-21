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Haberler Galeri 22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilikler tek tek açıkladı! Erzurum, Van, Bartın, Bitlis...

22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilikler tek tek açıkladı! Erzurum, Van, Bartın, Bitlis...

22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurdun pek çok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler bulundukları illerde kar tatili olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte, 22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilikler tek tek açıkladı! Erzurum, Van, Bartın, Bitlis...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2021 18:56
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22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilikler tek tek açıkladı! Erzurum, Van, Bartın, Bitlis...

Yarın okullar tatili mi? Sorusunun yanıtı binlerce öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta boyunca bazı illerde kar yağışı olacağı uyarısında bulunmuştu. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar etkisini göstermeye başladı. Hal böyle olunca gözler Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilikler tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Öğrenciler son dakika açıklamalarını takip etmeye başladı. İşte, 22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilikler tek tek açıkladı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilikler tek tek açıkladı! Erzurum, Van, Bartın, Bitlis...

22 Aralık tarihinde okulların tatil olup olmayacağı merak edilen konulardan biri oldu. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilk kar tatili haberleri Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. İki ilde okullar 1 günlük tatil edildi.

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22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilikler tek tek açıkladı! Erzurum, Van, Bartın, Bitlis...

AĞRI'DA EĞİTİM 1 GÜN ARA

Ağrı'nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir."

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22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilikler tek tek açıkladı! Erzurum, Van, Bartın, Bitlis...

BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

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22 Aralık yarın hangi illerde okullar tatil oldu? Valilikler tek tek açıkladı! Erzurum, Van, Bartın, Bitlis...

Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 22.12.2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.