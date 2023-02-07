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Bakanlar Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremin etkilediği Hatay merkezdeki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi. Askeri üsten helikopterle havalanan Bakanlar, Hatay'ı havadan kontrol etti. Yıkılan binalardaki çalışmalar ve yaşanan dram gökyüzünden kaydedildi.

Giriş Tarihi: 07.02.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 20:44
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Bakanlar Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi

Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakanlar Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi

Depremin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.

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Bakanlar Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi

Kent merkezine giderek çalışmaları inceleyen, arama kurtarma ekiplerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan bakanlar, daha sonra helikopterle havadan genel çalışmaları inceledi.

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Bakanlar Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca'ya Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.

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Bakanlar Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi