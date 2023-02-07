07 Şubat 2023, Salı
Bakanlar Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremin etkilediği Hatay merkezdeki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi. Askeri üsten helikopterle havalanan Bakanlar, Hatay'ı havadan kontrol etti. Yıkılan binalardaki çalışmalar ve yaşanan dram gökyüzünden kaydedildi.
Giriş Tarihi: 07.02.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 20:44
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