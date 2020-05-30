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Haberler Galeri Bakan Soylu'dan 40.000 bekçi kadrosu açıklaması! 2020 bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi başvuru tarihi...

Bakan Soylu'dan 40.000 bekçi kadrosu açıklaması! 2020 bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi başvuru tarihi...

Son dakika haberi... Bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçi kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar 2020 yılında alımların yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bekçi kadrosu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Toplam 28 bin 500 kadronun dolduğunu açıklayan Bakan Soylu, 40.000 kadro ile ilgili bilgi verdi. Peki, 2020'de bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 10:45
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Bakan Soylu'dan 40.000 bekçi kadrosu açıklaması! 2020 bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi başvuru tarihi...

Son dakika... 2020 yılında bekçi alımı yapılacak mı? Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Bekçi olabilmek umuduyla hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, bu sene başvuruların alınıp alınmayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçi alımı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Soylu'nun açıklamalarında 40.000 kadro dikkat çekti. Peki, 2020'de bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte cevaplar...

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Bakan Soylu'dan 40.000 bekçi kadrosu açıklaması! 2020 bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi başvuru tarihi...

2020'DE BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?

Bir canlı yayın programına katılan Bakan Soylu, konu ile ilgili şöyle dedi:

"Bekçiler, 1966'dan beri kimlik soruyor. Yönetmeliği var, soruyor ama polisin bir takım yaptıklarını yapamaz bekçi. Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz."

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Bakan Soylu'dan 40.000 bekçi kadrosu açıklaması! 2020 bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi başvuru tarihi...

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.

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Bakan Soylu'dan 40.000 bekçi kadrosu açıklaması! 2020 bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi başvuru tarihi...

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BEKÇİ MAAŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşlarıyla karşılaştırılarak farklı yorumlar yapıldığı belirtildi.

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Bakan Soylu'dan 40.000 bekçi kadrosu açıklaması! 2020 bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi başvuru tarihi...

Kamu görevlilerinin sahip oldukları görev ve yetkileri, sorumlukları ve yükümlülükleri, çalışma koşulları ve özlük haklarının her meslek grubu için ayrı ayrı düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, diğer hususlara bakılmaksızın sadece eğitim durumları ve aldıkları maaş üzerinden kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceğinin altı çizildi.