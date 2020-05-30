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Bakan Soylu'dan 40.000 bekçi kadrosu açıklaması! 2020 bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi başvuru tarihi...
Son dakika haberi... Bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçi kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar 2020 yılında alımların yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bekçi kadrosu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Toplam 28 bin 500 kadronun dolduğunu açıklayan Bakan Soylu, 40.000 kadro ile ilgili bilgi verdi. Peki, 2020'de bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 30.05.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 10:45
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