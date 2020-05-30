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Bakan Soylu müjdeyi verdi! 2.500 kadın polis alımı yapılacak! 2020 polis alımı ne zaman, şartlar neler?

Son dakika... 2.500 kadın polis alımı ne zaman? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, yüzde 20 kadın polis kontenjanı olduğunu ve 2.500 kadın polis alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından kadın polis alımı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Polis olmak isteyen vatandaşlar başvuruların tarihini ve şartları araştırmaya başladılar. Peki, 2.500 kadın polis alımı ne zaman yapılacak? 2020 polis alımı başvuru ne zaman, şartlar neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 10:19
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Bakan Soylu müjdeyi verdi! 2.500 kadın polis alımı yapılacak! 2020 polis alımı ne zaman, şartlar neler?

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın polis alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emniyet Teşkilatı'nın farklı birimlerinde görev yapan kadın polisler, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için canları pahasına çalışıyor. Yüzde 20 kadın polis kontenjanı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, 2.500 kadın polis alımı yapılacağının müjdesini verdi. Bu gelişmelerin ardından gözler başvuru tarihine çevrildi. Peki, 2.500 kadın polis alımı ne zaman yapılacak? 2020 polis alımı başvuru ne zaman? İşte cevaplar...

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Bakan Soylu müjdeyi verdi! 2.500 kadın polis alımı yapılacak! 2020 polis alımı ne zaman, şartlar neler?

2.500 KADIN POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Kadın polis alımının tarihi henüz açıklanmadı. 2020 yılı içerisinde başvuruların başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Bakan Soylu müjdeyi verdi! 2.500 kadın polis alımı yapılacak! 2020 polis alımı ne zaman, şartlar neler?

Bir canlı yayın programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın polis alımı ile ilgili şöyle dedi:

"Kadın polis sayımız, Avrupa ortalamalarına göre düşük, yüzde 20 kadın polis kontenjanımız var. 2 bin, 2 bin 500 kadın polis daha almayı düşünüyoruz."

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Bakan Soylu müjdeyi verdi! 2.500 kadın polis alımı yapılacak! 2020 polis alımı ne zaman, şartlar neler?

ŞARTLAR NASIL OLACAK?

Başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadığı için şartlar belli olmadı. Ancak bir önceki kadın polis alımında şu şartlar aranmıştı:

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Bakan Soylu müjdeyi verdi! 2.500 kadın polis alımı yapılacak! 2020 polis alımı ne zaman, şartlar neler?

"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2019 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2019 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak."

Yukarıdaki belirtilen tarih ve taban puanlar 2019 yılında yapılan polis alımına aittir.