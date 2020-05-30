Bakan Soylu müjdeyi verdi! 2.500 kadın polis alımı yapılacak! 2020 polis alımı ne zaman, şartlar neler?

Son dakika... 2.500 kadın polis alımı ne zaman? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, yüzde 20 kadın polis kontenjanı olduğunu ve 2.500 kadın polis alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından kadın polis alımı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Polis olmak isteyen vatandaşlar başvuruların tarihini ve şartları araştırmaya başladılar. Peki, 2.500 kadın polis alımı ne zaman yapılacak? 2020 polis alımı başvuru ne zaman, şartlar neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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