Ayda 4 bin 472 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’den ev almak isteyenlere fırsat! İşte, 3+1, 2+1, 1+1 daire fiyatları...

BAŞVURU ŞARTLARI!

TOKİ Bartın projesi için başvuru şartları şu şekilde:

- T.C. vatandaşı olması,

- Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması

veya il nüfusuna kayıtlı olması, -Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altında olan çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve iş yeri hariç)