15 Haziran 2023, Perşembe
Ayda 4 bin 472 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den ev almak isteyenlere fırsat! İşte, 3+1, 2+1, 1+1 daire fiyatları...
TOKİ müjdeyi duyurdu... Kira öder gibi aylık 4 bin 472 TL'ye ev sahibi olabilirsiniz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kampanyayı duyurdu. TOKİ'den ev almka isteyenler başvuru şartları ve ödeme planını araştırmaya başladı. Evlerin fiyatları vade sayısına ve şehir ile ilçelere göre farklılık gösterebiliyor. İşte, 3+1, 2+1, 1+1 ev fiyatları...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 09:41
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