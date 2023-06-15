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Haberler Galeri Ayda 4 bin 472 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den ev almak isteyenlere fırsat! İşte, 3+1, 2+1, 1+1 daire fiyatları...

Ayda 4 bin 472 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den ev almak isteyenlere fırsat! İşte, 3+1, 2+1, 1+1 daire fiyatları...

TOKİ müjdeyi duyurdu... Kira öder gibi aylık 4 bin 472 TL'ye ev sahibi olabilirsiniz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kampanyayı duyurdu. TOKİ'den ev almka isteyenler başvuru şartları ve ödeme planını araştırmaya başladı. Evlerin fiyatları vade sayısına ve şehir ile ilçelere göre farklılık gösterebiliyor. İşte, 3+1, 2+1, 1+1 ev fiyatları...

Giriş Tarihi: 15.06.2023 09:41
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Ayda 4 bin 472 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’den ev almak isteyenlere fırsat! İşte, 3+1, 2+1, 1+1 daire fiyatları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, dar ve orta gelirli vatandaşlara 81 ildeki evlerini uygun fiyatlarla satışa çıkarıyor. TOKİ kampanyaları ev sahibi olmak isteyenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. TOKİ Bartın Merkez projesi için başvuru dönemi başladı. Ayda 4 bin 472 TL ödeyen herkes ev sahibi olabilecek. İşte şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ayda 4 bin 472 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’den ev almak isteyenlere fırsat! İşte, 3+1, 2+1, 1+1 daire fiyatları...

EV ALMAK İSTEYENLERE YENİ FIRSAT!

TOKİ Bartın Merkez projesi için 19 Haziran 2023 tarihinde başlayan başvurular, 23 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

1 oda 1 salon konutların yar aldığı proje için başvurular Ziraat Bankası aracılığıyla kabul edilecek.

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Ayda 4 bin 472 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’den ev almak isteyenlere fırsat! İşte, 3+1, 2+1, 1+1 daire fiyatları...

TEK DAİRE İÇİN ÖDEME PLANI

Peşinat oranı: %25,00

Vade sayısı: 264.782,41

Vade sayısı: 180

Başlangıç taksit bedeli: 4.413,04

AYTINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Ayda 4 bin 472 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’den ev almak isteyenlere fırsat! İşte, 3+1, 2+1, 1+1 daire fiyatları...

BAŞVURU ŞARTLARI!

TOKİ Bartın projesi için başvuru şartları şu şekilde:

- T.C. vatandaşı olması,

- Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması
veya il nüfusuna kayıtlı olması, -Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altında olan çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve iş yeri hariç)

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Ayda 4 bin 472 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’den ev almak isteyenlere fırsat! İşte, 3+1, 2+1, 1+1 daire fiyatları...

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmıyor.