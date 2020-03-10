AUZEF OBS giriş: 2020 İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? Referans numarası nasıl öğrenilir? Ödeme işlemi...

AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF referans numarası nasıl alınır? Onbinlerce öğrenci kayıt yenileme için harekete geçti. Bahar dönemi kayıtlarını yapacak olan öğrenciler, kayıt işlemlerine ilişkin detayları araştırmaya başladılar. İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan kılavuzda merak edilen tüm detaylar paylaşıldı. Bizde sizler için kayıt yenilemeye ilişkin ayrıntıları derledik. Peki, İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? Referans numarası nasıl öğrenilir? AUZEF ödeme nasıl yapılır? İşte cevaplar...