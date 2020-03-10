AUZEF OBS giriş: 2020 İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? Referans numarası nasıl öğrenilir? Ödeme işlemi...
AUZEF kayıt yenileme işlemleri başladı. Referans numarası alınarak yapılacak kayıt yenileme işlemlerine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizden görüntüleyebilirsiniz. Referans numarası olmadan ödeme yapılamıyor. Peki, 2020 İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF referans numarası nasıl öğrenilir? AUZEF harç ücreti ödeme işlemleri nasıl yapılır? İşte AUZEF OBS giriş ekranı ve kayıt yenileme işlemleri...
Giriş Tarihi: 10.03.2020 09:34Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 09:44