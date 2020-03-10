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AUZEF OBS giriş: 2020 İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? Referans numarası nasıl öğrenilir? Ödeme işlemi...

AUZEF kayıt yenileme işlemleri başladı. Referans numarası alınarak yapılacak kayıt yenileme işlemlerine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizden görüntüleyebilirsiniz. Referans numarası olmadan ödeme yapılamıyor. Peki, 2020 İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF referans numarası nasıl öğrenilir? AUZEF harç ücreti ödeme işlemleri nasıl yapılır? İşte AUZEF OBS giriş ekranı ve kayıt yenileme işlemleri...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 09:44
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AUZEF OBS giriş: 2020 İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? Referans numarası nasıl öğrenilir? Ödeme işlemi...

AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF referans numarası nasıl alınır? Onbinlerce öğrenci kayıt yenileme için harekete geçti. Bahar dönemi kayıtlarını yapacak olan öğrenciler, kayıt işlemlerine ilişkin detayları araştırmaya başladılar. İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan kılavuzda merak edilen tüm detaylar paylaşıldı. Bizde sizler için kayıt yenilemeye ilişkin ayrıntıları derledik. Peki, İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? Referans numarası nasıl öğrenilir? AUZEF ödeme nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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AUZEF OBS giriş: 2020 İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? Referans numarası nasıl öğrenilir? Ödeme işlemi...

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri 9 - 13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt yenileme işlemi için referans numarası ile materyal / katkı / öğrenim ücreti ödenmesi gerekiyor.

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AUZEF OBS giriş: 2020 İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? Referans numarası nasıl öğrenilir? Ödeme işlemi...

Ödeme işlemi yapıldıktan sonra ders seçimi üniversite tarafından yapılacak. Peki, referans numarası nasıl alınır?

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AUZEF OBS giriş: 2020 İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? Referans numarası nasıl öğrenilir? Ödeme işlemi...

AUZEF REFERANS NUMARASI NASIL ALINIR?

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.
Giriş yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ne tıklayınız. Sol menüdeki "Harç Bilgileri" kısmından Referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz.

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AUZEF OBS giriş: 2020 İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? Referans numarası nasıl öğrenilir? Ödeme işlemi...

AUZEF ÖDEME NASIL YAPILIR?

Ödemenizi HalkBank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.