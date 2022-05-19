Atatürk'ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! Hiç görülmemiş 19 Mayıs en güzel Mustafa Kemal Atatürk resimleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103. yıldönümü coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk'ün hiç görülmemiş fotoğrafları yayınlandı.

Giriş Tarihi: 19.05.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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