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Atatürk'ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! Hiç görülmemiş 19 Mayıs en güzel Mustafa Kemal Atatürk resimleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103. yıldönümü coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk'ün hiç görülmemiş fotoğrafları yayınlandı.

Giriş Tarihi: 19.05.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 11:31
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Atatürk’ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! Hiç görülmemiş 19 Mayıs en güzel Mustafa Kemal Atatürk resimleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 16 Ağustos 1935'te İstanbul'da sandalda kürek çekerken.

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Atatürk’ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! Hiç görülmemiş 19 Mayıs en güzel Mustafa Kemal Atatürk resimleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 1935 yılında Orman Çiftliği'nde gençlerle bir araya gelmişti.

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Atatürk’ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! Hiç görülmemiş 19 Mayıs en güzel Mustafa Kemal Atatürk resimleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 1934 yılında Orman Çiftliği'nde gençlerle birlikte.

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Atatürk’ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! Hiç görülmemiş 19 Mayıs en güzel Mustafa Kemal Atatürk resimleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 1938'de Harp Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmişti

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Atatürk’ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! Hiç görülmemiş 19 Mayıs en güzel Mustafa Kemal Atatürk resimleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 19 Kasım 1937'de Adana Kız Enstitüsünü ziyaret etmişti.