19 Mayıs 2022, Perşembe
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor! Siyasilerden art arda 19 Mayıs mesajları
Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103. yıldönümü tüm Türkiye'de büyük bir sevinçle kutlanıyor. Siyasiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle sosyal medya hesapları üzerinden kutlama mesajları paylaştı. İşte o paylaşımlar…
Giriş Tarihi: 19.05.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 11:49
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