19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor! Siyasilerden art arda 19 Mayıs mesajları

Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve gururunu yaşadığını vurgulayan Özer, mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs'ta başlayan mücadelenin ışığında çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerin üstün gayreti ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaşayacaktır. Bakanlık olarak üzerimize düşen en önemli görev; sorumluluk sahibi, duyarlı, çalışkan ve bilinçli gençler yetiştirmek, geleceğimizin mimarı olacak yeni nesillerin eğitiminde Milli Mücadele ruhunun temeli olan birlik ve beraberlik şuurunu onlara yol gösterici kılmaktır."