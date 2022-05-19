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Haberler Galeri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor! Siyasilerden art arda 19 Mayıs mesajları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor! Siyasilerden art arda 19 Mayıs mesajları

Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103. yıldönümü tüm Türkiye'de büyük bir sevinçle kutlanıyor. Siyasiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle sosyal medya hesapları üzerinden kutlama mesajları paylaştı. İşte o paylaşımlar…

Giriş Tarihi: 19.05.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 11:49
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor! Siyasilerden art arda 19 Mayıs mesajları

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemli hadiselerden biri Atatürk'ün Samsun'a gitmesidir. 19 Mayıs 1919 tarihi, cumhuriyetin dönüm noktalarından biridir.

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor! Siyasilerden art arda 19 Mayıs mesajları

YURTTA BAYRAM HAVASI

Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı. Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin kutlandığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün tüm yurtta kutlamalar düzenleniyor.

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor! Siyasilerden art arda 19 Mayıs mesajları

BAKANLARDA 19 MAYIS MESAJLARI

Bakanlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarından paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlar…

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor! Siyasilerden art arda 19 Mayıs mesajları

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Bakan Özer mesajında, 19 Mayıs'ın, Türk ve dünya tarihine yön vermiş bir milletin tüm onur ve asaletiyle bağımsızlık mücadelesi için tarih sahnesindeki büyük değişimin başlangıcı olduğunu belirtti.

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor! Siyasilerden art arda 19 Mayıs mesajları

Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve gururunu yaşadığını vurgulayan Özer, mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs'ta başlayan mücadelenin ışığında çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerin üstün gayreti ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaşayacaktır. Bakanlık olarak üzerimize düşen en önemli görev; sorumluluk sahibi, duyarlı, çalışkan ve bilinçli gençler yetiştirmek, geleceğimizin mimarı olacak yeni nesillerin eğitiminde Milli Mücadele ruhunun temeli olan birlik ve beraberlik şuurunu onlara yol gösterici kılmaktır."