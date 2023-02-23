Artçı depremler ne zaman bitecek, devam edecek mi? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak? Artçı Deprem nedir, neden olur? Kaç tane oldu?

6 Şubat'tan bu yana beşik gibi sallanan ülkemizde sayısız artçı deprem meydana geldi. Deprem fırtınası olarak isimlendirilen bu sürece dair detaylar merak ediliyor. 10 ilimizde yıkıcı etkilere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler etkisini artçı depremlerle hala sürdürüyor. Peki artçı depremler ne zaman bitecek? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.02.2023 21:46 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 21:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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