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Artçı depremler ne zaman bitecek, devam edecek mi? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak? Artçı Deprem nedir, neden olur? Kaç tane oldu?

6 Şubat'tan bu yana beşik gibi sallanan ülkemizde sayısız artçı deprem meydana geldi. Deprem fırtınası olarak isimlendirilen bu sürece dair detaylar merak ediliyor. 10 ilimizde yıkıcı etkilere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler etkisini artçı depremlerle hala sürdürüyor. Peki artçı depremler ne zaman bitecek? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 21:46 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 21:52
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Artçı depremler ne zaman bitecek, devam edecek mi? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak? Artçı Deprem nedir, neden olur? Kaç tane oldu?

Artçı depremler ne zaman bitecek sorusunun cevabı merak konusu oldu. 6 Şubat'ta gerçekleşen 2 yıkıcı depremin ardından vatandaşlar deprem fırtınasının ne zaman sonlanacağını araştırmaya başladı. Adeta beşik gibi sallanan ülkemizde dakika başı bir artçı sallantı yaşanabiliyor. Peki artçı depremler ne zaman bitecek? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Artçı depremler ne zaman bitecek, devam edecek mi? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak? Artçı Deprem nedir, neden olur? Kaç tane oldu?

ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTER?

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.

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Artçı depremler ne zaman bitecek, devam edecek mi? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak? Artçı Deprem nedir, neden olur? Kaç tane oldu?

DEPREM FIRTINASI NEDİR?

Bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur.

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Artçı depremler ne zaman bitecek, devam edecek mi? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak? Artçı Deprem nedir, neden olur? Kaç tane oldu?

Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz.

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Artçı depremler ne zaman bitecek, devam edecek mi? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak? Artçı Deprem nedir, neden olur? Kaç tane oldu?

Deprem fırtınalarının bir ana deprem ile bir ilişkisi de yoktur.