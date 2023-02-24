HaberlerGaleriArtçı Deprem nedir, neden olur? Kaç tane oldu? Artçı depremler ne zaman bitecek, devam edecek mi? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak?
Artçı Deprem nedir, neden olur? Kaç tane oldu? Artçı depremler ne zaman bitecek, devam edecek mi? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak?
Artçı depremler ne zaman bitecek sorusunun cevabı merak konusu oldu. 6 Şubat'ta gerçekleşen 2 yıkıcı depremin ardından vatandaşlar deprem fırtınasının ne zaman sonlanacağını araştırmaya başladı. Adeta beşik gibi sallanan ülkemizde dakika başı bir artçı sallantı yaşanabiliyor. Peki artçı depremler ne zaman bitecek? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...