Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti

Ancak kadının eşinin müftü değil, CHP'li eski bir ilçe başkanı olduğu ve kendisinin de bar işlettiği ortaya çıkınca Jenal, "Tabii ki özür dilerim bir hata olduysa. Ben 'İncittiğim... İncinsen de incitme' diyorum ya. İncittiğim herkesten tabii ki özür dilerim, bu bir erdemdir" diyerek geri adım atmıştı.

Benzer bir mizansen Mustafa Balbay ile "Neşe Abla" arasında yaşandı. Sözde bir sokak röportajında kurgu repliklerle AK Parti'yi eleştiren Neşe isimli şahıs, "Cumhuriyet çocuklarını yok edemeyecekler. 'Hayır' diyeceğiz. Basacağız ayağımızın en gücüyle, sesimizin en yükseğiyle! Neşe'nin 'N'si ile başladım yazmaya. Asla! Biz Cumhuriyetçi geldik, Cumhuriyetçi gideceğiz" sözleriyle amatör bir tiyatro sahnesini andıran görüntülere imza atmıştı.

ROZET TUZAĞI VE BELEDİYELERDEKİ PR ÇALIŞMALARI CHP rozeti takılan sıradan vatandaş imajının arkasından da her defasında bir skandal çıktı. Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı Muhtar Hanife Çakmak, "Benim cenazeme katılmışlardı. Bizi yemeğe götürdüler. 'Rozet takacağız' falan demediler. İlerleyen saatlerde yemekten sonra 'Sizlere rozet takılacak' denilince herkes böyle bir afalladı yani" diyerek törenin bir yemek daveti bahanesiyle kurgulandığını ifşa etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de durum farklı değildi. Ekrem İmamoğlu'na destek veren başörtülü Emine Polat'ın Meclis Üyesi, "Binali Yıldırım'a oy verdim" diyen Umut Taştan'ın ise CHP'li Meclis Üyesi olduğu anlaşıldı. Umut Taştan'ın kamera karşısında, "Vallahi bu seçimde İmamoğlu'na vereceğiz. Önceki seçimde Binali... Binali Bey'e vermiştik" sözleri kurgunun parçası olarak kayda geçti.

ANTRİKOT-MUSAKKA MİZANSENİ VE YALAN DURAK VERİLERİ İmamoğlu döneminin en çok konuşulan algı operasyonlarından biri de "musakka" videosuydu. Halktan biri imajı çizmek için kurgulanan sahnede Ekrem İmamoğlu, İBB görevlisinin "Personelimize musakka var, sizler için antrikot var Başkanım" teklifine karşı, "Benim için niye? Böyle mi geliyor? Olmaz, yanlış! Bir dahakine aynı gelecek. Yok birine antrikot, birine musakka... Olmaz! Tamam hadi" ifadelerini kullandı. Ancak bu görüntünün devasa bir yemekhanede değil, özel bir çay ocağında çekildiği belirlendi.