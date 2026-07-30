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Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk siyasetinde ana muhalefet partisi CHP'de isimler ve tabelalar değişse de kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığına yeniden geçen Kılıçdaroğlu'nun, Sarıyer'deki üye katılım töreninde ajanslardan para karşılığı getirilen figüranları kullandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Geçmişten bugüne uzanan "müftü karısı", "musakka-antrikot" ve "uydurma yolcu" gibi skandallar, CHP zihniyetinin hizmet üretmek yerine ajans kurgularına ve mağduriyet tiyatrolarına sığındığını bir kez daha tescilledi.

Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti 1

CHP'de yıllar içinde farklı dönemlerde yaşanan tartışmalı olaylar, kamuoyunda "algı operasyonu" ve "siyasi kurgu" iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Sarıyer'deki üye katılım törenine ilişkin figüran iddialarından geçmişteki tartışmalı görüntülere uzanan süreç, muhalefet cephesindeki siyasi yöntemleri yeniden tartışmaya açtı.

Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti 2

YENİ PARTİ VE SARIYER'DEKİ FİGÜRAN SKANDALI

CHP'de değişim rüzgarları altında tabela çalışmaları sürerken, kurgu siyasetinin adresi değişmedi. Yeni oluşumun detaylarını paylaşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı genel olarak... Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Şimdilik Yeni Parti diyelim" ifadelerini kullandı.

Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti 3

Bu açıklamadan yalnızca bir gün sonra CHP tarafından Sarıyer'de düzenlenen "yeni üyelere rozet takma" töreni ise büyük bir skandala sahne oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz" sözleriyle partisini tanımlasa da, salondaki kalabalığın profesyonel oyuncu kadrosu olduğu iddia edildi.

Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti 4

Konuyla ilgili savunma yapmaya çalışan Gürsel Tekin, "Samet bana '77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı?' Abi tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken tek şey var; iki kişi bilir. Bir, bu kirli medya, tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayı yapabilir" şeklinde konuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti 5

"MÜFTÜ KARISI" VE "NEŞE ABLA" TİYATROLARI

CHP'nin toplumun dini ve milli değerlerini suistimal eden kurguları yeni değil. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran "müftü karısı" vakasında Gül Taşlı Jenal, "Benim kocama 'müftü' diye sesini çıkaramıyor, şalvarla dolaşıyor. Hayır efendim! Ben şalvarlı bir adamla evli olmak istemiyorum. Ben gayet Türkiye Cumhuriyeti'nde medeni toplum, medeni Türk toplumu istiyorum" diyerek dini değerler üzerinden bir algı oluşturmaya çalışmıştı.

Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti 6

Ancak kadının eşinin müftü değil, CHP'li eski bir ilçe başkanı olduğu ve kendisinin de bar işlettiği ortaya çıkınca Jenal, "Tabii ki özür dilerim bir hata olduysa. Ben 'İncittiğim... İncinsen de incitme' diyorum ya. İncittiğim herkesten tabii ki özür dilerim, bu bir erdemdir" diyerek geri adım atmıştı.

Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti 7

Benzer bir mizansen Mustafa Balbay ile "Neşe Abla" arasında yaşandı. Sözde bir sokak röportajında kurgu repliklerle AK Parti'yi eleştiren Neşe isimli şahıs, "Cumhuriyet çocuklarını yok edemeyecekler. 'Hayır' diyeceğiz. Basacağız ayağımızın en gücüyle, sesimizin en yükseğiyle! Neşe'nin 'N'si ile başladım yazmaya. Asla! Biz Cumhuriyetçi geldik, Cumhuriyetçi gideceğiz" sözleriyle amatör bir tiyatro sahnesini andıran görüntülere imza atmıştı.

Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti 8

ROZET TUZAĞI VE BELEDİYELERDEKİ PR ÇALIŞMALARI

CHP rozeti takılan sıradan vatandaş imajının arkasından da her defasında bir skandal çıktı. Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı Muhtar Hanife Çakmak, "Benim cenazeme katılmışlardı. Bizi yemeğe götürdüler. 'Rozet takacağız' falan demediler. İlerleyen saatlerde yemekten sonra 'Sizlere rozet takılacak' denilince herkes böyle bir afalladı yani" diyerek törenin bir yemek daveti bahanesiyle kurgulandığını ifşa etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de durum farklı değildi. Ekrem İmamoğlu'na destek veren başörtülü Emine Polat'ın Meclis Üyesi, "Binali Yıldırım'a oy verdim" diyen Umut Taştan'ın ise CHP'li Meclis Üyesi olduğu anlaşıldı. Umut Taştan'ın kamera karşısında, "Vallahi bu seçimde İmamoğlu'na vereceğiz. Önceki seçimde Binali... Binali Bey'e vermiştik" sözleri kurgunun parçası olarak kayda geçti.

Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti 9

ANTRİKOT-MUSAKKA MİZANSENİ VE YALAN DURAK VERİLERİ

İmamoğlu döneminin en çok konuşulan algı operasyonlarından biri de "musakka" videosuydu.

Halktan biri imajı çizmek için kurgulanan sahnede Ekrem İmamoğlu, İBB görevlisinin "Personelimize musakka var, sizler için antrikot var Başkanım" teklifine karşı, "Benim için niye? Böyle mi geliyor? Olmaz, yanlış! Bir dahakine aynı gelecek. Yok birine antrikot, birine musakka... Olmaz! Tamam hadi" ifadelerini kullandı. Ancak bu görüntünün devasa bir yemekhanede değil, özel bir çay ocağında çekildiği belirlendi.

Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti 10

Yine aynı dönemde Murat Ongun'un ulaşımdaki aksamalara bahane olarak sunduğu "Fazilet Durağı" yalanı da çöktü. Ongun, "Fazilet Parkı Durağı'ndan 40 küsur kişi bindi mi, binmedi mi efendim? Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" itirafında bulunurken, otobüs şoförü ise "Ben bu duraktan bir tane yolcu almadan geçtim gittim. Birisi çıkmış '47 tane yolcu aldı' demiş. Bu organizeli kötülüktür" diyerek durumu özetledi.

Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti 11

SARAÇHANE KUMPASI VE AJANS SİYASETİ

CHP içindeki iktidar savaşı Saraçhane'de zirve yaptı. Kılıçdaroğlu yurt dışındayken İmamoğlu ve Akşener'in sahneye çıktığı o anlar, parti içi bir baypas hamlesi olarak yorumlandı. Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'na yönelik "para ve rüşvet" iddiaları havada uçuşurken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Rüşvetlerin, paraların alınıp verildiği yer mi sanıyorsunuz? Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir kardeşim. Burada kirlilik yoktur demeleri lazım. Partinin bu kadar sessiz kalmasını da anlamakta zorluk çekiyorum. Bu beni rahatsız ediyor" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti 12

Özgür Özel ise yaşanan son süreçlerde yine mağduriyet edebiyatına sığınarak, "Bugün Silivri'ye doğru gitmeyi değil, Ekrem Bey'i alıp hep birlikte sabaha karşı da olsa Saraçhane'ye gitmeyi ümit ediyoruz" dedi. Tüm bu süreçlerin özeti ise Mansur Yavaş'ın, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'i ziyaret edeceğiz. Ondan sonra bizim ajansımızın öngördüğü yolda gideceğiz" sözlerinde gizliydi.

Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti 13

CHP zihniyeti, halkın gerçek sorunları yerine ajansların yazdığı senaryoları oynamaya devam ederken, Sarıyer'deki son figüran skandalıyla bu siyasi tiyatroda perde bir kez daha kapandı.

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