Geçmişten bugüne ana muhalefette kurgu siyaseti! “Müftü karısından Neşe Ablaya” algı siyaseti
Türk siyasetinde ana muhalefet partisi CHP'de isimler ve tabelalar değişse de kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığına yeniden geçen Kılıçdaroğlu'nun, Sarıyer'deki üye katılım töreninde ajanslardan para karşılığı getirilen figüranları kullandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Geçmişten bugüne uzanan "müftü karısı", "musakka-antrikot" ve "uydurma yolcu" gibi skandallar, CHP zihniyetinin hizmet üretmek yerine ajans kurgularına ve mağduriyet tiyatrolarına sığındığını bir kez daha tescilledi.
CHP'de yıllar içinde farklı dönemlerde yaşanan tartışmalı olaylar, kamuoyunda "algı operasyonu" ve "siyasi kurgu" iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Sarıyer'deki üye katılım törenine ilişkin figüran iddialarından geçmişteki tartışmalı görüntülere uzanan süreç, muhalefet cephesindeki siyasi yöntemleri yeniden tartışmaya açtı.
YENİ PARTİ VE SARIYER'DEKİ FİGÜRAN SKANDALI
CHP'de değişim rüzgarları altında tabela çalışmaları sürerken, kurgu siyasetinin adresi değişmedi. Yeni oluşumun detaylarını paylaşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı genel olarak... Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Şimdilik Yeni Parti diyelim" ifadelerini kullandı.
Bu açıklamadan yalnızca bir gün sonra CHP tarafından Sarıyer'de düzenlenen "yeni üyelere rozet takma" töreni ise büyük bir skandala sahne oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz" sözleriyle partisini tanımlasa da, salondaki kalabalığın profesyonel oyuncu kadrosu olduğu iddia edildi.
Konuyla ilgili savunma yapmaya çalışan Gürsel Tekin, "Samet bana '77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı?' Abi tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken tek şey var; iki kişi bilir. Bir, bu kirli medya, tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayı yapabilir" şeklinde konuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
"MÜFTÜ KARISI" VE "NEŞE ABLA" TİYATROLARI
CHP'nin toplumun dini ve milli değerlerini suistimal eden kurguları yeni değil. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran "müftü karısı" vakasında Gül Taşlı Jenal, "Benim kocama 'müftü' diye sesini çıkaramıyor, şalvarla dolaşıyor. Hayır efendim! Ben şalvarlı bir adamla evli olmak istemiyorum. Ben gayet Türkiye Cumhuriyeti'nde medeni toplum, medeni Türk toplumu istiyorum" diyerek dini değerler üzerinden bir algı oluşturmaya çalışmıştı.