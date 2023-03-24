AÖL SINAV TARİHLERİ 2023! Açık Lise 2.dönem sınavları online mı olacak? Kayıt yenileme son tarih...

"AÖL 2.dönem sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AÖL kayıt yenileme tarihleri uzatılmıştı. Kayıt yenileme tarihiyle birlikte AÖL sınavları da ertelenmişti. Şimdi ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Açık Lise 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2023 MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri...