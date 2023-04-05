AÖL 2.3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak?

"AÖL sınavı online mı olacak?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. MEB 2023 yılı uygulamalı sınav takvimi erişime açıldı.2. dönem kayıt yenileme tarihleri sona erdi ve sınavlar için geri sayım başladı. Adaylar sınavın online mı, yüz yüze mi yapılacağını sorgulamaya başladı. Birinci dönem sınavları 9-20 Aralık 2022 tarihlerinde online olarak düzenlendi. Peki, AÖL 2.ve 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı, ne zaman? İşte, MEB 2023 AÖL sınav takvimi...