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Haberler Galeri AÖL 2.3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak?

AÖL 2.3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak?

"AÖL sınavı online mı olacak?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. MEB 2023 yılı uygulamalı sınav takvimi erişime açıldı.2. dönem kayıt yenileme tarihleri sona erdi ve sınavlar için geri sayım başladı. Adaylar sınavın online mı, yüz yüze mi yapılacağını sorgulamaya başladı. Birinci dönem sınavları 9-20 Aralık 2022 tarihlerinde online olarak düzenlendi. Peki, AÖL 2.ve 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı, ne zaman? İşte, MEB 2023 AÖL sınav takvimi...

Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:07
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AÖL 2.3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak?

AÖL sıanvları için geri sayım başladı. Öğenciler, sınavların onile mı, yüz yüze mıi yapılacağını araştırıyor. Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan tarihinde sona erdi. Peki, AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL 2.3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023 yılı sınav uygulama takvimini açıklandı. Takvimde yer alan bilgiye göre AÖL sınavları şu tarihlerde yapılacak;

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavları Nisan 2023'te e-Sınav olarak uygulanacak.

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AÖL 2.3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı Temmuz 2023'te, e-Sınav olarak uygulanacak.

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AÖL 2.3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak?

2023 yılı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2023'te e-Sınav olarak yapılacak.

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AÖL 2.3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak?

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak uygulanacak. Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi (AÖK) üzerinden gerçekleştirilecek.