26 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AÖL 2021-2022 iş takvimi açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

AÖL 2021-2022 iş takvimi açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

Milyonlarca kişinin eğitim gördüğü Açık Öğretim Lisesi'ne yeni kayıt ve kayıt yenilemenin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, kayıt yapacak olan öğrenciler MEB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AÖL 2021-2022 iş takvimi açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor? İşte açık lise kayıtları ile ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2021 12:34
  • 1
  • 15
AÖL 2021-2022 iş takvimi açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğretnme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde eğitim almak isteyen vatandaşlar, yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecinin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, AÖL 2021-2022 iş takvimi açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
AÖL 2021-2022 iş takvimi açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021-2022 AÖL iş takvimi henüz yayınlanmadı. Bu kapsamda AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi belli olmadı. Kayıt tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 15
AÖL 2021-2022 iş takvimi açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

AÖL YENİ KAYIT NASIL YAPTIRILABİLİR?

AÖL'e ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Öğrenciler kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf bankamatikler den yâ da bu bankaların mobil uygulamalarından internet bankacılığı ile veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücreti yatırma işlemini gerçekleştirebilirler.

  • 4
  • 15
AÖL 2021-2022 iş takvimi açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrencilik durumu "Silik, Donuk veya Aktif" olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılmaktadır.

  • 5
  • 15
AÖL 2021-2022 iş takvimi açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanmaktadır. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.