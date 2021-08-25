AÖL 2021-2022 iş takvimi açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

Milyonlarca kişinin eğitim gördüğü Açık Öğretim Lisesi'ne yeni kayıt ve kayıt yenilemenin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, kayıt yapacak olan öğrenciler MEB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AÖL 2021-2022 iş takvimi açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor? İşte açık lise kayıtları ile ilgili merak edilenler...