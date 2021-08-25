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Haberler Galeri Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi...

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi...

AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İlk defa üniversiteye kayıt olacak öğrenciler ile halen eğitimine devam eden öğrenciler, AÖF kayıt süreci hakkında detayları araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2021-2022 akademik takvim yayımlandı. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2021 13:04
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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi...

Açıköğretim üniversite kayıt takvimi, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. YKS'ye katılan adaylardan açıköğretim üniversiteye kayıt olmak isteyenler ilk kayıt takvimini araştırırken, halen eğitimine devam eden öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi...

AÖF İLK KAYIT NE ZAMAN?

2021-2022 AÖF yeni kayıt işlemleri 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS ile kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin bu tarihler arasında başvurmaları gerekiyor.

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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2021-2022 güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi...

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, akademik takvimde sadece güz dönemi tarihleri duyuruldu. Bahar dönemi kayıt ve sınav tarihleri daha sonra duyurulacak.

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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi...

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 27-28 Kasım 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 08-09 Ocak 2022