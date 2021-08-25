Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi...

AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İlk defa üniversiteye kayıt olacak öğrenciler ile halen eğitimine devam eden öğrenciler, AÖF kayıt süreci hakkında detayları araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2021-2022 akademik takvim yayımlandı. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...