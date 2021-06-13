AÖF 2020-2021 diplomalar ne zaman verilecek? AÖF geçici mezuniyet belgesi nereden, nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Final sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de diploma ve mezuniyet işlemleri oldu. İşte, AÖF 2020-2021 diplomalar ne zaman verilecek? AÖF geçici mezuniyet belgesi nereden, nasıl alınır?