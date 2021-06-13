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AÖF 2020-2021 diplomalar ne zaman verilecek? AÖF geçici mezuniyet belgesi nereden, nasıl alınır?
AÖF 2020-2021 diplomalar ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler diplomaların verileceği tarihe çevrildi. Sınavlarda başarı sağlayan ve mezun olma hakkı kazanan adaylar gelecek son dakika haberlerini bekliyor. Diplomalar için gelecek açıklamalar takibe alındı. İşte, AÖF 2020-2021 diplomalar ne zaman verilecek? AÖF geçici mezuniyet belgesi nereden, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 13.06.2021 13:43Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 13:43