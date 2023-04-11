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Ankara’daki zirveye Togg damgası! Sıra sıra dizildiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı yapıldı. Kabine üyeleri Ankara Spor Salonu'na makam aracı olarak kullanmaya başladıkları, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi. Toplantının yapıldığı salonun önünde, "Anadolu kırmızısı" ve "Gemlik mavisi" renklerindeki Togg otomobillerin yan yana park edildiği görüldü. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 11.04.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 16:17
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Ankara’daki zirveye Togg damgası! Sıra sıra dizildiler

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg artık yollarda.

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Ankara’daki zirveye Togg damgası! Sıra sıra dizildiler

Başkan Erdoğan'ın aracını teslim almasının ardından bakanlar da Togg'u makam arabası olarak kullanmaya başladı.

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Ankara’daki zirveye Togg damgası! Sıra sıra dizildiler

KABİNE TOGG'LA GELDİ

Kabine üyeleri, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'na makam aracı olarak kullanmaya başladıkları, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi.

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Ankara’daki zirveye Togg damgası! Sıra sıra dizildiler

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

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Ankara’daki zirveye Togg damgası! Sıra sıra dizildiler

Togg'u satın almak için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş sürecine katılan, 177 bin 467 kişiden 20 bini çekilen kura sonucu T10X modelini almaya hak kazanırken ilk araç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi.