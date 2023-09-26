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Haberler Galeri Ankara'da esnaf CHP'li belediyeye isyan bayrağını çekti: Bizi Mansur Yavaş'tan kurtarın

Ankara'da esnaf CHP'li belediyeye isyan bayrağını çekti: Bizi Mansur Yavaş'tan kurtarın

Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) esnafı, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankaa Büyükşehir Belediyesinden 6 aydır ulaşım desteği alamadı. CHP'li belediye tarafından mağdur edilen esnaf, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret ederek şikayetlerini anlatırken, "Bizi bu adamın elinden kurtarın" çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 26.09.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 11:07
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Ankara’da esnaf CHP’li belediyeye isyan bayrağını çekti: Bizi Mansur Yavaş’tan kurtarın

Göreve geldiği günden beri Ankaralıları her alanda perişan eden Mansur Yavaş, otobüsçü esnafını da mağdur etmeye başladı. 6 aydır ulaşım esnafına destek vermeyen Yavaş yüzünden 65 yaş üstü vatandaşlar ve öğrenciler Özel Halk Otobüslerini kullanamazken TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara, basın açıklaması gerçekleştirerek araçlarının ABB tarafından devralınmasına hazır olduklarını beyan etti. Basın açıklamasının ardından AK Parti Ankara İl Başkanını ziyaret eden Kurtuluş Kara, Ercan Soydaş ve şoför esnafı sorunun çözümü için istişarelerde bulundu.

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Ankara’da esnaf CHP’li belediyeye isyan bayrağını çekti: Bizi Mansur Yavaş’tan kurtarın

"SORUNU KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ" DEDİ
Hakan Han Özcan, "Yavaş geçtiğimiz aylarda EYT'lilerin haklarını vermek için kredi istedi. Belediye bünyesinde çalışan 500 EYT'liye 'Eğer kredi verilirse haklarınızı veririz' dedi. Şimdi de esnafa aynısını diyor. Yavaş'ın amacı vatandaş ile AK Parti arasına fitne sokmak. Şu anda Yavaş'ın 4 milyar 300 milyon TL kredi kullanma yetkisi var. Adam bu parayı kullanmıyor EYT'yi bahane ediyor, işçinin maaş zammını bahane ediyor, çürüttüğü ANKAPARK'ı bahane ediyor bunlar üzerinden mağdur edebiyatı yapıyor. Bunların hiç biri tutmayınca şimdi de sizi bahane ediyor.

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Ankara’da esnaf CHP’li belediyeye isyan bayrağını çekti: Bizi Mansur Yavaş’tan kurtarın

Biz kendi başkanlık yazısı üzerine hiçbir şey eklemeden önerge verdik. Ama 'Veto' edeceğim dedi. Yavaş Meclis üyelerimi kredi için baskı altına almaya çalışıyor. Otobüsçü Yavaş'a gidiyor, 'Kredi çıkarsa', sporcu Yavaş'a gidiyor 'Kredi çıkarsa', vatandaş Yavaş'a gidiyor 'Kredi çıkarsa', ek dersi öğretmenler gidiyor 'Kredi çıkarsa'. Yavaş'a kredi veriyoruz, daha önce verdik Ama verilen krediyi kullanmıyor. İnsanlarla alay ediyor. Meclis üyelerine saygısızlık yapıyor. Hiç kimseyi saymıyor. Saygı istiyorsan saygı göstereceksin. Şurada seçime 6 ay kaldı. İnşallah yönetime geldiğimizde esnafın sorununu ve sıkıntısını kökten çözeceğiz" ifadesini kullandı.

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Ankara’da esnaf CHP’li belediyeye isyan bayrağını çekti: Bizi Mansur Yavaş’tan kurtarın

Sabah'ın haberine göre AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri tarafından ABB Meclisi'ne ulaşım esnafına destek verilmesi ile ilgili kararı "VETO" edeceğini söyleyen Yavaş yüzünden ulaşım esnafı ve vatandaşlar mağdur olmaya başladı. Yaşanan sorunun çözümü için AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı makamında ziyaret eden şoför esnafı Özcan'a "Bizi bu adamdan kurtarın" çağrısında bulundu.

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Ankara’da esnaf CHP’li belediyeye isyan bayrağını çekti: Bizi Mansur Yavaş’tan kurtarın

ESNAFTAN ÇAĞRI: BU ADAMIN ELİNE KALMAK İSTEMİYORUZ!
Kurtuluş Kara'nın basın açıklamasının bitmesinin ardından kameralar karşısında feryat figan eden ve ardından AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın makamına gelen esnaf Cihangir Özdemir, "Allah sizden razı olsun. Biz sizden razıyız. AK Partili belediye üyeleri ile bizim sorunumuz yok. Allah hepsinden razı olsun. Bize en büyük destek veren kendileri. Bizim tek derdimiz 3 aydır alamadığımız destek. Mansur Yavaş, başkanlık yazısıyla 6'ncı aydan sonra geçmişe dönük alacaklarımızı vereceğini söyledi. 'AK Partilileri kredi konusunda ikna edin' dedi" ifadelerini kullandı.