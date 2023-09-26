Ankara’da esnaf CHP’li belediyeye isyan bayrağını çekti: Bizi Mansur Yavaş’tan kurtarın

"SORUNU KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ" DEDİ

Hakan Han Özcan, "Yavaş geçtiğimiz aylarda EYT'lilerin haklarını vermek için kredi istedi. Belediye bünyesinde çalışan 500 EYT'liye 'Eğer kredi verilirse haklarınızı veririz' dedi. Şimdi de esnafa aynısını diyor. Yavaş'ın amacı vatandaş ile AK Parti arasına fitne sokmak. Şu anda Yavaş'ın 4 milyar 300 milyon TL kredi kullanma yetkisi var. Adam bu parayı kullanmıyor EYT'yi bahane ediyor, işçinin maaş zammını bahane ediyor, çürüttüğü ANKAPARK'ı bahane ediyor bunlar üzerinden mağdur edebiyatı yapıyor. Bunların hiç biri tutmayınca şimdi de sizi bahane ediyor.