26 Eylül 2023, Salı
Ankara'da esnaf CHP'li belediyeye isyan bayrağını çekti: Bizi Mansur Yavaş'tan kurtarın
Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) esnafı, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankaa Büyükşehir Belediyesinden 6 aydır ulaşım desteği alamadı. CHP'li belediye tarafından mağdur edilen esnaf, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret ederek şikayetlerini anlatırken, "Bizi bu adamın elinden kurtarın" çağrısı yaptı.
Giriş Tarihi: 26.09.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 11:07
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