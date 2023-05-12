Ankara sel altında kaldı! Vatandaşlar Mansur Yavaş’a sosyal medyadan tepki gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; il il miting miting gezerken, Başkentte etkili olan yağışlardan birçok vatandaş olumsuz etkilendi. Sağanak yağmur nedeniyle Dumlupınar Bulvarı'nda seyreden araçlardaki vatandaşlar kepçeler yardımıyla çıkarıldı. Suyun tahliyesi için refüjdeki beton kepçe kırılırken, bazı binaların giriş katlarına su bastı. Ankara halkı sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'ın mitinglerde gezmek yerine Ankara'ya hizmet vermesi gerektiğini sert bir şekilde ifade etti.