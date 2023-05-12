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Haberler Galeri Ankara sel altında kaldı! Vatandaşlar Mansur Yavaş’a sosyal medyadan tepki gösterdi

Ankara sel altında kaldı! Vatandaşlar Mansur Yavaş’a sosyal medyadan tepki gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; il il miting miting gezerken, Başkentte etkili olan yağışlardan birçok vatandaş olumsuz etkilendi. Sağanak yağmur nedeniyle Dumlupınar Bulvarı'nda seyreden araçlardaki vatandaşlar kepçeler yardımıyla çıkarıldı. Suyun tahliyesi için refüjdeki beton kepçe kırılırken, bazı binaların giriş katlarına su bastı. Ankara halkı sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'ın mitinglerde gezmek yerine Ankara'ya hizmet vermesi gerektiğini sert bir şekilde ifade etti.

Giriş Tarihi: 12.05.2023 22:08 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 22:24
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Ankara sel altında kaldı! Vatandaşlar Mansur Yavaş’a sosyal medyadan tepki gösterdi

Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok araç ve bina hasar gördü. Vatandaşların olumsuz olarak etkilendiği yağışların ardından Ankara halkı sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

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Ankara sel altında kaldı! Vatandaşlar Mansur Yavaş’a sosyal medyadan tepki gösterdi

Miting miting gezmesi yerine Ankara'ya hizmet vermesi gerektiğini dile getiren birçok hesap sitemlerini göstermiş oldu.

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Ankara sel altında kaldı! Vatandaşlar Mansur Yavaş’a sosyal medyadan tepki gösterdi

Sağanak yağışlar nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar kepçe yardımıyla araçlarından çıkarılabildi.

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Ankara sel altında kaldı! Vatandaşlar Mansur Yavaş’a sosyal medyadan tepki gösterdi

Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti, bir süre Eskişehir Yolu tek yönlü trafiğe kapandı.

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Ankara sel altında kaldı! Vatandaşlar Mansur Yavaş’a sosyal medyadan tepki gösterdi

Angora Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü, yol üzerindeki araçlardan bazıları suya gömüldü.