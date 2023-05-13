13 Mayıs 2023, Cumartesi
14 Mayıs 2023 seçim görevlisi ne kadar, kaç TL alacak? SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA! Ücretler ne zaman verilecek?
"Sandık görevlisi ücretleri ne kadar kaç TL?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Pazar günü yapılacak. Sandık başında görev alacak kişiler seçim ücretlerinin ne zaman yatacağını ve ne kadar verileceğini araştırıyor. Peki, Seçim ücretleri ne zaman yatacak?, Sandık görevlisi görevlisi ücretleri belli oldu mu? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 13.05.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 08:37
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12