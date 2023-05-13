14 Mayıs 2023 seçim görevlisi ne kadar, kaç TL alacak? SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA! Ücretler ne zaman verilecek?

"Seçim görevlisi ücretleri ne kadar, ne zaman verilecek?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Tüm Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandığa giderek, 28. Dönem milletvekilleri ve 13. Cumhurbaşkanını seçecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından atanan görevliler ve seçim görevlisi olmak isteyen vatandaşlar da araştırmalarına devam ediyor. İPeki, seçim görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, YSK sandık görevlisi ücreti memur, başkan, siyasi parti temsilcisi, üyeler!