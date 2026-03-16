Ankara-İstanbul YHT hattına bayramda 6 ek sefer
Ramazan Bayramı öncesinde artan yolcu talebine karşı demiryolu ulaşımında kapasite artırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına ek seferler konulduğunu ve anahat ile bölgesel trenlere ilave vagon eklendiğini açıkladı. Yapılan düzenlemeyle toplam 8 bin 898 kişilik ek yolcu kapasitesi sağlanması hedefleniyor.
BAYRAM YOLCULUĞUNA YHT KAPASİTE ARTIŞI
Bakan Uraloğlu, demiryolunun güvenli ve çevreci yapısı nedeniyle tatil dönemlerinde yoğun talep gördüğünü belirterek, yolcuların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri için gerekli planlamaların tamamlandığını söyledi.
ANKARA–İSTANBUL YHT HATTINDA 6 EK SEFER
Bayram yoğunluğu nedeniyle Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında 19, 22 ve 23 Mart tarihlerinde ek seferler düzenlenecek.
Planlamaya göre:
- Ankara'dan 11.15'te hareket edecek
- İstanbul'dan 17.45'te dönüş seferi yapılacak
Bu düzenleme ile 3 gün içinde karşılıklı toplam 6 ek sefer gerçekleştirilecek ve 2 bin 898 yolcu daha YHT ile seyahat edebilecek.
ANAHAT VE BÖLGESEL TRENLERE 100 VAGON İLAVESİ
Bayram döneminde yalnızca yüksek hızlı trenlerde değil, konvansiyonel hatlarda da kapasite artırımı yapılıyor.