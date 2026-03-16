Ankara-İstanbul YHT hattına bayramda 6 ek sefer

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan Bayramı öncesinde artan yolcu talebine karşı demiryolu ulaşımında kapasite artırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına ek seferler konulduğunu ve anahat ile bölgesel trenlere ilave vagon eklendiğini açıkladı. Yapılan düzenlemeyle toplam 8 bin 898 kişilik ek yolcu kapasitesi sağlanması hedefleniyor.

BAYRAM YOLCULUĞUNA YHT KAPASİTE ARTIŞI

BAYRAMDA DAHA FAZLA YOLCU "YÜKSEK HIZDA" SEYAHAT EDECEK
Bakan Uraloğlu, demiryolunun güvenli ve çevreci yapısı nedeniyle tatil dönemlerinde yoğun talep gördüğünü belirterek, yolcuların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri için gerekli planlamaların tamamlandığını söyledi.

ANKARA–İSTANBUL YHT HATTINDA 6 EK SEFER

Bayram yoğunluğu nedeniyle Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında 19, 22 ve 23 Mart tarihlerinde ek seferler düzenlenecek.

Planlamaya göre:

  • Ankara'dan 11.15'te hareket edecek
  • İstanbul'dan 17.45'te dönüş seferi yapılacak

Bu düzenleme ile 3 gün içinde karşılıklı toplam 6 ek sefer gerçekleştirilecek ve 2 bin 898 yolcu daha YHT ile seyahat edebilecek.

ANAHAT VE BÖLGESEL TRENLERE 100 VAGON İLAVESİ

Bayram döneminde yalnızca yüksek hızlı trenlerde değil, konvansiyonel hatlarda da kapasite artırımı yapılıyor.

19–23 Mart tarihleri arasında şu trenlere vagon ilavesi yapılacak:

  1. İzmir Mavi Ekspresi
  2. Güney Ekspresi
  3. Vangölü Ekspresi
  4. Konya Mavi Ekspresi
  5. Ege Ekspresi
  6. 6 Eylül Ekspresi
  7. 17 Eylül Ekspresi
  8. Ankara Ekspresi
  9. Uzunköprü – Halkalı Bölgesel Treni
  10. Edirne – Halkalı Bölgesel Treni

Toplam 100 vagon eklenmesiyle yaklaşık 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlanacak.

DEMİRYOLU ULAŞIMINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Türkiye'de demiryolu ulaşımı son yıllarda özellikle yüksek hızlı tren projeleri ile daha fazla tercih edilmeye başladı. Güvenli, çevreci ve konforlu ulaşım sunan demiryolu hatları, tatil dönemlerinde karayolu ve havayoluna alternatif önemli bir seçenek oluşturuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bayram dönemlerinde artan talebi karşılamak için her yıl ek sefer ve kapasite artırımı planlaması yapıyor.

bayramda trenle seyahat neden tercih ediliyor?

Demiryolu ulaşımının bayram dönemlerinde öne çıkmasının bazı temel nedenleri bulunuyor:

  • Trafik yoğunluğundan etkilenmemesi
  • Konforlu ve geniş koltuk düzeni
  • Çevreci ulaşım alternatifi olması
  • Şehir merkezlerine yakın istasyonlar

Bu özellikler nedeniyle özellikle Ankara–İstanbul YHT hattı, Türkiye'nin en yoğun kullanılan demiryolu hatlarından biri olarak öne çıkıyor.

İŞTE 5 SORUDA RAYLARDA BAYRAM SEFERBERLİĞİ!
Bayramda YHT ek seferleri hangi tarihlerde yapılacak?

  • Ek seferler 19, 22 ve 23 Mart tarihlerinde Ankara–İstanbul hattında gerçekleştirilecek.

Ankara–İstanbul YHT ek sefer saatleri nedir?

  • Ek trenler Ankara'dan 11.15, İstanbul'dan 17.45 saatlerinde hareket edecek.

Bayram için toplam kaç kişilik kapasite artırıldı?

  • YHT, anahat ve bölgesel trenler dahil toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlandı.

Hangi trenlere ek vagon eklendi?

  • İzmir Mavi, Vangölü, Konya Mavi, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül, Ankara Ekspresi ile bazı bölgesel tren hatlarına 100 vagon ilave edildi.

YHT biletleri nereden alınabilir?

  • YHT biletleri TCDD Taşımacılık mobil uygulaması, internet sitesi ve tren garlarındaki gişelerden satın alınabiliyor.
BaşlıkDetay
Açıklamayı YapanBakan Abdulkadir Uraloğlu
Uygulama NedeniRamazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebi
Ek YHT SeferiAnkara–İstanbul hattında karşılıklı 6 ek sefer
Ek YHT Yolcu Kapasitesi2.898 kişi
Ek Sefer Tarihleri19, 22 ve 23 Mart
Ankara Kalkış Saati11.15
İstanbul Kalkış Saati17.45
Anahat ve Bölgesel Trenler100 vagon ilavesi
Anahat/Bölgesel Ek Kapasite6.000 kişi
Toplam Ek Kapasite8.898 yolcu
Ek Vagon Eklenen Hatlarİzmir Mavi, Vangölü, Konya Mavi, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül, Ankara Ekspresi, Uzunköprü–Halkalı, Edirne–Halkalı
AmaçBayramda vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak
