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ANALİZ - 12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı?

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Giriş: 12.09.2021 09:07
12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Ülkenin geleceğini karartan darbe sonrası, 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişi de işkenceden öldü. 12 Eylül darbesinin şartları nasıl hazırlandı? Derin NATO ve CIA nasıl rol oynadı? CIA darbaarbeyi nasıl duyurdu? Detaylar o karanlık günleri anlatan A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde...
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12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı?
12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı?
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