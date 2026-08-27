Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı!

Kendisini "müceddid" ilan eden elebaşı Alparslan Kuytul liderliğindeki suç örgütünün, kurduğu sinsi "hukuk mekanizması" ve tazminat çarkı deşifre edildi. Sözde vaazlarında Türk mahkemelerini tanımadığını söyleyen ancak arka planda özel olarak yetiştirdiği "sipariş" avukatlarla adliyeleri mesken tutan Kuytul'un, sosyal medyada kurduğu provokasyon tuzağı ile milyonlarca liralık tazminat vurgunu planladığı belgelendi.

Soruşturma dosyasında yer alan CİMER ihbarları, bilgi sahibi ifadeleri ve resmi tespitlere göre; elebaşı Alparslan Kuytul, örgütün adli zırhını korumak ve sisteme sızmak için yıllar öncesinden sinsi bir planı devreye soktu. Kuytul'un, örgüt bünyesinde yer alan ve okulda başarılı olan parlak öğrencileri özellikle hukuk fakültelerine yönlendirdiği öğrenildi.

Bu şekilde hukuk eğitimi alarak mezun olan ve doğrudan örgüt adına hareket eden "sipariş avukatlar" tek tek belirlendi. Örgütün tüm üyelerinden, herhangi bir adli işlem durumunda bizzat elebaşının talimatı üzerine sadece yetiştirilen 7 avukata vekalet verilmesi istendi. Özellikle avukatlar Alişan İ. ve Bilal İ. örgüt davalarında aktif kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA "HAKARET" TUZAĞI: 370'İ AŞKIN DAVA DOSYASI!

Sabah'ın haberine göre, örgütün yargı sistemini adeta bir "tazminat darphanesine" dönüştürdüğü en sinsi yöntem ise sosyal medyadaki profesyonel provokasyon ekibi oldu.

Soruşturma dosyasındaki teknik analizlere ve müşteki ifadelerine göre; örgüt üyeleri internet üzerinden önceden hedef seçtikleri kişileri sosyal medyada tahrik ederek kendilerine hakaret ettirdi.