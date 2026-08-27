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Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kendisini "müceddid" ilan eden elebaşı Alparslan Kuytul liderliğindeki suç örgütünün, kurduğu sinsi "hukuk mekanizması" ve tazminat çarkı deşifre edildi. Sözde vaazlarında Türk mahkemelerini tanımadığını söyleyen ancak arka planda özel olarak yetiştirdiği "sipariş" avukatlarla adliyeleri mesken tutan Kuytul'un, sosyal medyada kurduğu provokasyon tuzağı ile milyonlarca liralık tazminat vurgunu planladığı belgelendi.

Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı! 1

Soruşturma dosyasında yer alan CİMER ihbarları, bilgi sahibi ifadeleri ve resmi tespitlere göre; elebaşı Alparslan Kuytul, örgütün adli zırhını korumak ve sisteme sızmak için yıllar öncesinden sinsi bir planı devreye soktu. Kuytul'un, örgüt bünyesinde yer alan ve okulda başarılı olan parlak öğrencileri özellikle hukuk fakültelerine yönlendirdiği öğrenildi.

Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı! 2

Bu şekilde hukuk eğitimi alarak mezun olan ve doğrudan örgüt adına hareket eden "sipariş avukatlar" tek tek belirlendi. Örgütün tüm üyelerinden, herhangi bir adli işlem durumunda bizzat elebaşının talimatı üzerine sadece yetiştirilen 7 avukata vekalet verilmesi istendi. Özellikle avukatlar Alişan İ. ve Bilal İ. örgüt davalarında aktif kullanıldı.

Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı! 3

SOSYAL MEDYADA "HAKARET" TUZAĞI: 370'İ AŞKIN DAVA DOSYASI!
Sabah'ın haberine göre, örgütün yargı sistemini adeta bir "tazminat darphanesine" dönüştürdüğü en sinsi yöntem ise sosyal medyadaki profesyonel provokasyon ekibi oldu.

Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı! 4

Soruşturma dosyasındaki teknik analizlere ve müşteki ifadelerine göre; örgüt üyeleri internet üzerinden önceden hedef seçtikleri kişileri sosyal medyada tahrik ederek kendilerine hakaret ettirdi.

Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı! 5

Hedef alınan kişiler öfkeyle karşılık verince örgüt avukatları Bilal İ. ve Alişan İ. gibi isimler anında devreye girerek bu kişilere seri şekilde savcılık şikayetiyle birlikte tazminat davaları açtı. Tazminat davalarında eylem tarihinden itibaren faiz talep edilerek elde edilen gelirin katlanması planlandı.

Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı! 6

UYAP sistemi üzerinden yapılan resmi araştırmalarda, elebaşı Kuytul ile kadınlar sorumlusu elebaşı olan eşi Semra Kuytul'un müşteki, katılan veya davacı sıfatıyla yer aldığı 370'i aşkın ceza ve tazminat davası dosyası olduğu somut olarak belgelendi.

Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı! 7

"TÜRK MAHKEMELERİNİ TANIMIYORUM" DEYİP ADLİYEYİ MESKEN TUTTULAR!

Sözde tefsir derslerinde ve sosyal medya yayınlarında devleti hedef alan Kuytul'un iki yüzlü tavrı da soruşturma dosyasındaki beyanlarla kanıtlandı.

Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı! 8

Kuytul'un müritlerine verdiği sohbetlerde; iki kişi arasında çıkan bir uyuşmazlıkta Allah'ın hükmüyle hükmedecek bir hakem belirlemeyi reddeden tarafı "münafık" ilan ettiği belirlendi.

Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı! 9

Kendisinin de hakkında yürütülen soruşturmalar bakımından "Türk mahkemelerini tanımadığını" açıkça beyan ettiği kayıtlara geçti. Ancak aynı Alparslan Kuytul'un, kendi ideolojik söylemlerinin tam aksine, sırf örgüte devasa yan gelir kaynakları sağlamak amacıyla Türk adaletini adeta mesken tuttuğu, hedef gösterdiği insanlara yüzlerce savcılık şikayeti açarak adliyeyi gelir kapısı yaptığı tespit edildi.

Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı! 10

KENDİ AVUKATINA "EVLİLİK" CEZASI!
Soruşturma dosyasında yer alan ifadeler; Alparslan Kuytul'un örgüt içinde giyim kuşamdan evliliğe kadar her konuda tek karar verici olduğunu ortaya koydu.

Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı! 11

Tanık beyanlarına göre; Kuytul'un en güvendiği isimlerden olan ve her davasına giren Av. Alişan İ'nin, örgüt elebaşının rızası ve onayı olmadan evlenmeye kalkıştığı için örgüt hiyerarşisi içerisinde ağır şekilde cezalandırıldığı kayıtlara girdi. Bu detay, şebekenin kendi yetiştirdiği "hukukçuları" üzerinde bile kurduğu mafyatik ve diktatörce yaptırım gücünü en net haliyle gözler önüne serdi.

Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı! 12

KORAY SARISAÇLI OLAYINDA "ÇİFTE AJAN" AVUKAT SKANDALI!

Örgütün adli mekanizmayı manipüle etme cüreti, iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması dosyasında zirve yaptı. Sarısaçlı maskeli çete üyelerince 13 gün boyunca kaçırılıp işkenceyle senet imzalatıldıktan sonra serbest bırakıldığında, elebaşı Kuytul ve genel sekreter İzzet Daş tarafından ağır tehditlerle baskı altına alındı.

Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı! 13

Sarısaçlı'nın kendi özel avukatı olmasına rağmen, örgüt şikayette bulunmasını engellemek için savcılıktaki ilk ifadesine Kuytul'un yönlendirdiği Av. Muhammed B. ile girmesini şart koştu. Sarısaçlı, ailesinin can güvenliği için tanımadığı bu avukatla savcı karşısına çıkıp zorla örgütü aklayan bir ifade verdi. Ancak iş adamı baskıdan kurtulur kurtulmaz kendi gerçek avukatıyla savcılığa giderek işkenceyi anlattı.

Alparslan Kuytul'un sinsi hakaret tuzağı ortaya çıktı! 14

Bu gelişme üzerine Av. Muhammed B. aynı dosyada Sarısaçlı'yı kaçıran şüphelilerden Ufuk Bülez'in adına dosyayı inceleme talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Aynı dosyada hem kaçırılan mağdurun hem de kaçıran şüphelinin avukatlığını yapmaya kalkan şahsın kirli oyunu soruşturma dosyasıyla deşifre edildi.

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