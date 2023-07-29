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Yunanistan çaresiz: Orman yangınlarının çıkış sebebi belli oldu! Her şeyi anlatan fotoğraflar…

Komşu Yunanistan uzun bir süredir orman yangınları ile boğuşmakta. Alevlerin geniş alana yayıldığı ülkeye her yerden yardım akmasına rağmen çaresizliğin fotoğrafı basına yansıdı. Yunan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, ülke genelinde iki haftada 667 orman yangını meydana geldiğini duyurdu. Peki, Yunanistan'daki orman yangınlarının çıkış sebebi ne? İşte o açıklama…

Giriş Tarihi: 29.07.2023 19:42
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Yunanistan çaresiz: Orman yangınlarının çıkış sebebi belli oldu! Her şeyi anlatan fotoğraflar…

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias basına yaptığı açıklamada, yangınların söndürülmesi sırasında iki pilotun hayatını kaybettiğini söyledi.

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Yunanistan çaresiz: Orman yangınlarının çıkış sebebi belli oldu! Her şeyi anlatan fotoğraflar…

"İKLİM KRİZİ ARTIK BİR TEORİ DEĞİL"

Bakan Kikilias, son 15 günde ülke genelinde başlayan orman yangınların aşırı hava koşulları sebebiyle büyüdüğünü ve dün itibariyle, risk düzeyi en yüksek olan 'kırmızı alarmların' turuncuya döndüğünü ifade etti.

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Yunanistan çaresiz: Orman yangınlarının çıkış sebebi belli oldu! Her şeyi anlatan fotoğraflar…

Kikilias, konuşmasında tarihte benzeri görülmemiş sıcak hava dalgasına dikkat çekip iklim krizinin, artık bir teori olmadığını ve kalıcı hale geleceğini belirterek "Bir fikir vermesi açısından aşırı sıcak ve şiddetli rüzgarların birleştiği son on yılda 2012'de bir gün, 2019'da iki gün ve 2021'de üç gün yaşadık" dedi.

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Yunanistan çaresiz: Orman yangınlarının çıkış sebebi belli oldu! Her şeyi anlatan fotoğraflar…

BU YIL TOPLAMDA 400 BİN DÖNÜM YANDI

Yunanistan genelindeki yangınlarda tahliye emrine uymayan 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 74 itfaiyecinin yaralandığını ifade eden Bakan Kikilias, Rodos Adası'ndaki yangınlarda turist ve yerli halktan oluşan 20 bin kadar kişiyi tahliye ettiklerini kaydetti.

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Yunanistan çaresiz: Orman yangınlarının çıkış sebebi belli oldu! Her şeyi anlatan fotoğraflar…

Ülke genelindeki yangınlarda yıllık ortalama 500 bin dönüm alanın yandığını vurgulayan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, bu yıl halihazırda 400 bin dönümün yandığını ve bunun bir rekor olduğunu ifade etti.