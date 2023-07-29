29 Temmuz 2023, Cumartesi
Yunanistan çaresiz: Orman yangınlarının çıkış sebebi belli oldu! Her şeyi anlatan fotoğraflar…
Komşu Yunanistan uzun bir süredir orman yangınları ile boğuşmakta. Alevlerin geniş alana yayıldığı ülkeye her yerden yardım akmasına rağmen çaresizliğin fotoğrafı basına yansıdı. Yunan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, ülke genelinde iki haftada 667 orman yangını meydana geldiğini duyurdu. Peki, Yunanistan'daki orman yangınlarının çıkış sebebi ne? İşte o açıklama…
Giriş Tarihi: 29.07.2023 19:42
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