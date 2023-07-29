Yunanistan çaresiz: Orman yangınlarının çıkış sebebi belli oldu! Her şeyi anlatan fotoğraflar…

Kikilias, konuşmasında tarihte benzeri görülmemiş sıcak hava dalgasına dikkat çekip iklim krizinin, artık bir teori olmadığını ve kalıcı hale geleceğini belirterek "Bir fikir vermesi açısından aşırı sıcak ve şiddetli rüzgarların birleştiği son on yılda 2012'de bir gün, 2019'da iki gün ve 2021'de üç gün yaşadık" dedi.