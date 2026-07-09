AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: NATO Zirvesi’nde Türkiye Yüzyılı’nın startı verildi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni değerlendirdi. Zirvenin yalnızca liderleri buluşturan bir organizasyon olmadığını vurgulayan Yayman, "Cumhurbaşkanımız 21. yüzyılın Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacağını belirtiyordu. Aslında NATO Zirvesi bunun en önemli göstergelerinden biri oldu. Bir anlamda Türkiye Yüzyılı'nın startı verildi" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Zirvenin sadece bir liderler buluşması değil, NATO'nun geleceğinin ve yeni dünya düzeninin şekillendiği stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Yayman, bu tarihi buluşmanın "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun dünyadaki en güçlü ilanı olduğunu ifade etti.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN BAŞLANGIÇ ANI"
Zirvenin önemine dikkat çeken Hüseyin Yayman, "NATO Zirvesi tarihi bir zirveydi. Sadece NATO'da liderlerin toplanmasından öte ittifakın geleceğinin konuşulduğu, dünyaya yeni bir stratejik vizyonla bakıldığı bir zirve olması bakımından çok anlamlıydı" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin küresel siyasetteki konumuna değinen Yayman, "Türkiye Yüzyılı'nı sürekli söylüyorduk. Cumhurbaşkanımız 21. yüzyılın Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacağını belirtiyordu. Aslında NATO Zirvesi bunun en önemli göstergelerinden biri oldu. Bir anlamda Türkiye Yüzyılı'nın startının verildiği bir an oldu" şeklinde konuştu.
"HASTA ADAM"DAN KÜRESEL OYUN KURUCUYA
Türkiye'nin NATO içerisindeki tarihi yolculuğunu hatırlatan Hüseyin Yayman, "Meseleye tarihten bakmazsak bugünkü tabloyu anlamlandıramayız. Türkiye vaktiyle Batılılar tarafından 'hasta adam' muamelesi gören, 30 sente muhtaç edilen, darbelerle boğuşan bir ülkeydi. Bugün ise sadece NATO'nun değil, dünyanın birleşme noktası haline gelmiştir" dedi.
Türkiye'nin dünyadaki kilit rolüne vurgu yapan Yayman, "Doğu ile Batı'nın ortak keseni Türkiye'dir. Batı'nın kendi içindeki anlaşmazlıklarında arabulucu olan yine Türkiye'dir. Rusya-Ukrayna savaşında tarihin doğru tarafında duran Türkiye, çözümün tek adresi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.