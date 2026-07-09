Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik ağırlığına değinen Yayman, "Zirveye katılan liderlerin en çok fotoğraf vermek istediği, en çok görüşmek istediği lider Erdoğan'dı. Çünkü kendisi bu zirvedeki en tecrübeli devlet adamıdır " diye konuştu.

Erdoğan'ın liderliğine dikkat çeken Yayman, "Cumhurbaşkanımız sadece liderlerin hoşuna gidecek ifadeleri değil, doğru olanı ve gerçek olanı söyleyen bir liderdir. Küresel lider Erdoğan'ın gücünü, stratejik vizyonunu ve karizmasını tüm dünya bir kez daha gördü" değerlendirmesini yaptı.

MUHALEFETİN TUTUMUNA SERT ELEŞTİRİ

Zirvedeki başarılara karşı bazı kesimlerin takındığı tavrı eleştiren Hüseyin Yayman, "Benim tek üzüldüğüm nokta Türkiye'nin bu büyük gücüne karşı muhalefetin ve bazı çevrelerin sergilediği tutumdur. Muhalefetin sefaletini görüyoruz. Mehter Marşı'ndan bile rahatsız olanlar var. ABD Başkanı'nın mutlu olduğu bir marştan siz rahatsız oluyorsanız kendinize çeki düzen vermeniz gerekir" dedi.

Zirvenin Türkiye'nin 86 milyonunun ortak gururu olduğunu belirten Yayman, "Bu mesele şahsi bir mesele değil, memleket meselesidir. Türkiye artık NATO'nun gündemini belirleyen, denklemin en önemli parçası olan bir ülke konumundadır" ifadelerini kullandı.