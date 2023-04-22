Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak 2023? Yeni evleneceklere kredi desteği, ev hanımlarına...

"Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Aile ve Gençlik Bankası tarafından evlilik kredisi, ev hanımlarının emekli olmasına yönelik destek sağlanacak. Yeni kurulacak bankayla çiftler desteklenirken çocukları eğitimi başta olmak üzere birçok alanda çeşitli hizmetler verilecek. Peki, Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman açılacak? İşte, Aile ve Gençlik Bankası destekleri hakkında detayları...