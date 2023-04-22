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Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak 2023? Yeni evleneceklere kredi desteği, ev hanımlarına...

"Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Aile ve Gençlik Bankası tarafından evlilik kredisi, ev hanımlarının emekli olmasına yönelik destek sağlanacak. Yeni kurulacak bankayla çiftler desteklenirken çocukları eğitimi başta olmak üzere birçok alanda çeşitli hizmetler verilecek. Peki, Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman açılacak? İşte, Aile ve Gençlik Bankası destekleri hakkında detayları...

Giriş Tarihi: 22.04.2023 18:58 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 19:01
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Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak 2023? Yeni evleneceklere kredi desteği, ev hanımlarına...

"Aile ve Gençlik Bankası kuruldu mu?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. AK Parti Seçim Beyannamesi ile gündeme gelen Aile ve Gençlik Bankası, özellikle gençlere ve yeni evlenecek çiftlere, ev hanımlarının emekliliğine destek vermek amacıyla kurulacak. Yeni evlilikleri teşvik etmek amacıyla faizsiz kredi desteği sağlanacak.Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte, "Aile ve Gençlik Bankası hakkında tüm bilgiler...

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Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak 2023? Yeni evleneceklere kredi desteği, ev hanımlarına...

AİLE VE GENÇLİK BANKASI NEDİR?

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda ilk kez Aile ve Gençlik Bankası çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

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Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak 2023? Yeni evleneceklere kredi desteği, ev hanımlarına...

Aile ve Gençlik Bankası, gençlerin aile kurmasına teşvik etmek, eğitim ve istihdam ile birlikte çocuk bakımına kadar her alanda maddi katkı sağlamak amacıyla kurulacak.

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Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak 2023? Yeni evleneceklere kredi desteği, ev hanımlarına...

Erdoğan açıklamasında " Bu hedeflere ulaşmak için, kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız.'' dedi.

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Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak 2023? Yeni evleneceklere kredi desteği, ev hanımlarına...

EVLİLİK KREDİSİ VE FAİZ ORANLARI KAÇ OLACAK?

Yeni evlenecek çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Faiz kredi miktarı 150 bin TL olacak.