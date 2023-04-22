22 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri POLİS ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları, kontenjanlar, lise mezunu...

POLİS ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları, kontenjanlar, lise mezunu...

Polislik başvuruları hakkında detaylar merak ediliyor. "10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusu araştırılmaya devame diyor. EGM merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 10 bin polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadrosu ayırıldı. Peki, polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler 2023? İşte, 10 bin Polis alımı kadro ve kontenjanlar...

Giriş Tarihi: 22.04.2023 17:38
  • 1
  • 12
POLİS ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları, kontenjanlar, lise mezunu...

"Polis alımları ne zaman, hangi tarihte?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin polis alımı yapılacağı son dakika duyuruldu. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, 2023 EGM polis alımı başvuruları ve kadro dağılımı hakkında tüm ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
POLİS ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları, kontenjanlar, lise mezunu...

EGM 10 BİN POLİS ALIMI DUYURUSU: POLİS ALIMI NE ZAMAN?

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • 3
  • 12
POLİS ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları, kontenjanlar, lise mezunu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadrosu ihdas edildi.

  • 4
  • 12
POLİS ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları, kontenjanlar, lise mezunu...

Polis alımları Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak. Ancak başvuru süreci ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

  • 5
  • 12
POLİS ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları, kontenjanlar, lise mezunu...

POMEM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin memur kadrosu ilanı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi.