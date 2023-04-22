POLİS ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları, kontenjanlar, lise mezunu...

Polislik başvuruları hakkında detaylar merak ediliyor. "10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusu araştırılmaya devame diyor. EGM merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 10 bin polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadrosu ayırıldı. Peki, polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler 2023? İşte, 10 bin Polis alımı kadro ve kontenjanlar...