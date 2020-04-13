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Af yasası son durum: Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi ne oldu? 2020 Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Af yasası son durum nedir? Af çıktı mı? Ceza indirimi ne oldu? TBMM Genel Kurulunda infaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. İnfaz düzenlemesi teklifinin birinci bölümündeki maddeler kabul edildi. Af bekleyen mahkum ve aileleri yasanın ne zaman çıkacağını araştırıyor. Peki, af yasasında son durum nedir? Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi ne oldu? 2020 Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 13:55
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Af yasası son durum: Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi ne oldu? 2020 Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi ne oldu? MHP'nin 2018 yılında gündeme getirdiği af yasası çalışmaları koronavirüsle mücadele kapsamında hızlandırıldı. AK Parti ve MHP gruplarının hazırladığı kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümündeki maddeler kabul edildi. Şimdi ise af yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Mahkumlar ve aileleri konu ile ilgli araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İnfaz düzenlemesi ne oldu? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? 2020 af yasası çıktı mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Af yasası son durum: Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi ne oldu? 2020 Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

AF YASASI ÇIKTI MI?

Kamuoyunda af yasası ve ceza indirimi olarak bilinen infaz düzenlemesi henüz yasalaşmadı. Meclis Genel Kurulu, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi üzerindeki görüşmelerin bugün tamamlanamaması halinde çalışmalarına yarın da devam edecek. Af yasasının tarihi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Af yasası son durum: Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi ne oldu? 2020 Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

BİRİNCİ BÖLÜMÜNDEKİ MADDELER KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümündeki maddeleri kabul edildi, ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

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Af yasası son durum: Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi ne oldu? 2020 Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifinin birinci bölümündeki kabul edilen maddelerine göre, İnfaz Hakimliği Kanunu'nda değişiklik yapılarak infaz hakimliğinin mevcut görevleri arasına Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak görevleri de ekleniyor.

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Af yasası son durum: Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi ne oldu? 2020 Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

İnfaz Hakimliği Kanunu'nun amacı, yapılan düzenlemeye uyum sağlaması adına, "Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemlere veya bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ilişkin hükümleri kapsar." diye değiştirildi.