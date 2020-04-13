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Af yasası son durum: Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi ne oldu? 2020 Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
Af yasası son durum nedir? Af çıktı mı? Ceza indirimi ne oldu? TBMM Genel Kurulunda infaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. İnfaz düzenlemesi teklifinin birinci bölümündeki maddeler kabul edildi. Af bekleyen mahkum ve aileleri yasanın ne zaman çıkacağını araştırıyor. Peki, af yasasında son durum nedir? Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi ne oldu? 2020 Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.04.2020 13:42Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 13:55