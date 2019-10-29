Af yasası son dakika haberi: Af çıkacak mı? AK Parti'den flaş af yasası açıklaması!

Af yasası ile ilgili bekleyiş sürüyor. On binlerce kader mahkumu ve yakını gün aşırı af yasası ile ilgili gelişmeleri araştırıyor. Af yasası ile ilgili çalışma yapılıp yapılmadığı AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'e soruldu. Çelik'e, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, "AK Parti ile konuyu görüşüyoruz. Bizim önerdiğimiz af yasası geçerse 129 bin kader mahkumu tahliye olabilir" sözleri de hatırlatıldı. Çelik, bir defaya mahsus bir af yasasının söz konusu olmayacağını ancak infaz yasasının tamamını kapsayan bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Af yasası beklentilerine çalışmanın detaylarını anlatarak yanıt verdi. Peki, af çıkacak mı? MHP'nin af teklifinde neler var? Ceza infaz yasası ne zaman hazır olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 10:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





