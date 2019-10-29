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Af yasası son dakika haberi: Af çıkacak mı? AK Parti'den flaş af yasası açıklaması!

Af yasası ile ilgili bekleyiş sürüyor. On binlerce kader mahkumu ve yakını gün aşırı af yasası ile ilgili gelişmeleri araştırıyor. Af yasası ile ilgili çalışma yapılıp yapılmadığı AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'e soruldu. Çelik'e, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, "AK Parti ile konuyu görüşüyoruz. Bizim önerdiğimiz af yasası geçerse 129 bin kader mahkumu tahliye olabilir" sözleri de hatırlatıldı. Çelik, bir defaya mahsus bir af yasasının söz konusu olmayacağını ancak infaz yasasının tamamını kapsayan bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Af yasası beklentilerine çalışmanın detaylarını anlatarak yanıt verdi. Peki, af çıkacak mı? MHP'nin af teklifinde neler var? Ceza infaz yasası ne zaman hazır olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 10:10
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Af yasası son dakika haberi: Af çıkacak mı? AK Parti'den flaş af yasası açıklaması!

Af yasası çıkacak mı? Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan konuya daşr AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. MHP'li Feti Yıldız'ın açıklamalarını da değerlendiren Çelik, sistem çalışması içerisinde olduklarını belirtti. Çelik, bir defaya mahsus bir affın söz konusu olmadığını söylerken, ceza infaz yasası ile adalet duygusunu sarsmayacak bir çalışmayı hayata geçireceklerini müjdeledi. İşte af yasası ile ilgili önemli açıklamalar ve MHP'nin sunduğu taslak...

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Af yasası son dakika haberi: Af çıkacak mı? AK Parti'den flaş af yasası açıklaması!

AK PARTİ'DEN AF YASASI AÇIKLAMASI

AK Parti kurmayları MYK ve MKYK toplantılarını gerçekleştirmek üzere dün akşam bir araya geldi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik soruları yanıtladı. Gündemin önemli konularından af yasası ile ilgili soru da Çelik'e soruldu. İşte Çelik'in af yasası ile ilgili açıklamaları...

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Af yasası son dakika haberi: Af çıkacak mı? AK Parti'den flaş af yasası açıklaması!

"Bu konuda çok büyük bir hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Çünkü vatandaşlarımız da bu konuyu çok soruyor. Esas olan şu, tabii ki karşılıklı çalışılıyor, tabii ki AK Parti kendi çalışmasında henüz son noktayı koymadı."

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Af yasası son dakika haberi: Af çıkacak mı? AK Parti'den flaş af yasası açıklaması!

ÖMER ÇELİK'İN AF AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Af yasası son dakika haberi: Af çıkacak mı? AK Parti'den flaş af yasası açıklaması!

" 'Bir defaya mahsus ceza indirimi verelim' demenin başka birtakım semptomları olduğunu geçmişteki birtakım örneklerden gördük. Bunun yerine sistem değişikliği en mantıklı, makul yoldur. "