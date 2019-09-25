Af yasası ne zaman çıkacak? Genel af çıkacak mı? Yargı reformu nasıl olacak?
Af yasası ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir kader mahkumları ve yakınları tarafından beklenen ceza infaz yasasının detayları belli olmaya başladı. MHP'nin gündeme getirdiği af yasası uzun süre gündemde kalmış, içeriğinin değerlendirileceği bildirilmişti. Daha sonra AK Parti kurmayları ve Adalet Bakanlığı af yasası üzerinde çalışmaya başladı. Kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Adalet Bakanlığı'nın titiz bir çalışma içerisinde olduğunu doğruladı. Türkiye'deki mevcut ceza infaz sisteminde, mahkemenin verdiği cezanın yüzde 66'sı yatılıyor. Yeni düzenleme ile iyi hal görülen durumlarda cezanın yüzde 50'si yatılacak. Ancak bu her suç için geçerli olmayacak. Taciz, tecavüz, Anayasa suçları, terör suçları affın dışında tutulacak bazı suçlar. Ceza infaz uygulaması yüzde 50'ye düşerse, suçunun yüzde 50'sini yatmış kader mahkumları şartlı şekilde tahliye edilecek. Peki, af yasası nasıl olacak? Genel af çıkacak mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.09.2019 15:05Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 15:19