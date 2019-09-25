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Af yasası ne zaman çıkacak? Genel af çıkacak mı? Yargı reformu nasıl olacak?

Af yasası ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir kader mahkumları ve yakınları tarafından beklenen ceza infaz yasasının detayları belli olmaya başladı. MHP'nin gündeme getirdiği af yasası uzun süre gündemde kalmış, içeriğinin değerlendirileceği bildirilmişti. Daha sonra AK Parti kurmayları ve Adalet Bakanlığı af yasası üzerinde çalışmaya başladı. Kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Adalet Bakanlığı'nın titiz bir çalışma içerisinde olduğunu doğruladı. Türkiye'deki mevcut ceza infaz sisteminde, mahkemenin verdiği cezanın yüzde 66'sı yatılıyor. Yeni düzenleme ile iyi hal görülen durumlarda cezanın yüzde 50'si yatılacak. Ancak bu her suç için geçerli olmayacak. Taciz, tecavüz, Anayasa suçları, terör suçları affın dışında tutulacak bazı suçlar. Ceza infaz uygulaması yüzde 50'ye düşerse, suçunun yüzde 50'sini yatmış kader mahkumları şartlı şekilde tahliye edilecek. Peki, af yasası nasıl olacak? Genel af çıkacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 15:19
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Af yasası ne zaman çıkacak? Genel af çıkacak mı? Yargı reformu nasıl olacak?

Af yasası için çalışmalar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayında katıldığı bir iftar programında af ile ilgili sorulara, "Adalet Bakanlığı'mız çalışıyor. Herkesin affedilmesi söz konusu değil. Bu vicdanı ve adalet duygusunu yaralar. Ancak affedilmesi mümkün olanlar için bir değerlendirme ve çalışma yapılıyor" dedi. MHP de af ile ilgili çalışmalara sıcak bakıyor. Af ile ilgili bir taslak da hazırlayan MHP, Meclis'e sunmuştu. Ancak AK Parti'nin talep ettiği ceza infaz düzenlemesi çok daha geniş kapsamlı olacak. Peki, Af yasası nasıl olacak? Genel af çıkacak mı? İşte detaylar...

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Af yasası ne zaman çıkacak? Genel af çıkacak mı? Yargı reformu nasıl olacak?

TERÖRÜ, TECAVÜZCÜYÜ, ŞİDDETİ VE İSTİSMARI KAPSAMAYACAK
Yeni çalışma; terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılmasında değişikliğe gidilerek, bu oran yüzde 50'ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak.

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Af yasası ne zaman çıkacak? Genel af çıkacak mı? Yargı reformu nasıl olacak?

EKONOMİK SUÇLAR PARA CEZASINA DÖNEBİLİR

Aralarında ekonomik suçlar ile ilgili maddelerinde bulunduğu bazı suçlar için verilen hapis cezalarının ise para cezasına çevrilmesi planlanıyor.

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Af yasası ne zaman çıkacak? Genel af çıkacak mı? Yargı reformu nasıl olacak?

BU SUÇLARA AF YOLU KAPALI

ATATÜRK'E, CUMHURBAŞKANINA, MECLİS'E HAKARET

ANAYASA'YI İHLAL

TERÖR

CASUSLUK

SİLAHLI ISYAN

CİNAYET

TECAVÜZ VE CİNSEL SALDIRI

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Af yasası ne zaman çıkacak? Genel af çıkacak mı? Yargı reformu nasıl olacak?

ÇOCUKLU KADIN TUTUKLULAR

Önemli bir düzenleme de cezaevindeki çocuklu kadın tutuklu hükümlülerle ilgili. Adalet Bakanlığı'nın çalışmasında, çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.