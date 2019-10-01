01 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Adalet Bakanlığı yüzlerce icra müdürü ve icra müdürü yardımcısı alımı yapacak! Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı, açıktan ve naklen atama ile 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı ve sözlü sınavla 5-9'uncu dereceli kadrolara 700 icra müdür ve icra müdür yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Peki Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 07:25 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 07:27
  • 1
  • 19
Adalet Bakanlığı yüzlerce icra müdürü ve icra müdürü yardımcısı alımı yapacak! Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

Adayların yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (doğum tarihleri 1 Ocak 1984 ve daha sonra olanlar), hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları gerekiyor.

  • 2
  • 19
Adalet Bakanlığı yüzlerce icra müdürü ve icra müdürü yardımcısı alımı yapacak! Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

Sınav başvuruları 7-14 Kasım tarihlerinde elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

  • 3
  • 19
Adalet Bakanlığı yüzlerce icra müdürü ve icra müdürü yardımcısı alımı yapacak! Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

Sınava girecek adaylar söz konusu tarihler arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-işlemler bölümündeki ödemeler alanından, kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM adına 216 TL sınav ücreti yatıracak.

  • 4
  • 19
Adalet Bakanlığı yüzlerce icra müdürü ve icra müdürü yardımcısı alımı yapacak! Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

Geç başvuru tarihi olarak belirlenen 27 Kasım'da başvuru yapacak adayların ise 324 TL ödemesi gerekecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasından gerçekleştirilebilecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamayacak.

  • 5
  • 19
Adalet Bakanlığı yüzlerce icra müdürü ve icra müdürü yardımcısı alımı yapacak! Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek.