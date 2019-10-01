Adalet Bakanlığı yüzlerce icra müdürü ve icra müdürü yardımcısı alımı yapacak! Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı, açıktan ve naklen atama ile 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı ve sözlü sınavla 5-9'uncu dereceli kadrolara 700 icra müdür ve icra müdür yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Peki Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 07:25 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 07:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





