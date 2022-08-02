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Haberler Galeri Açıköğretim sınavsız üniversite kayıtları ne zaman? 2022 AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Açıköğretim sınavsız üniversite kayıtları ne zaman? 2022 AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Açıköğretim ikinci üniversite kayıt tarihleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında ye alıyor. Başka meslekler, başka meraklar, başka hayallere sahip olan öğrenciler şartsız sınavsız ikinci üniversite kayıt hakkında sahip oluyor. 2022 ikinci üniversite kayıtları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, açıköğretim sınavsız üniversite kayıtları ne zaman? 2022 AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 02.08.2022 12:03
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Açıköğretim sınavsız üniversite kayıtları ne zaman? 2022 AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Açıköğretim sınavsız üniversite kayıtları ne zaman? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde sınavsız ikinci üniversite fırsatı sunuluyor. Bu kapsamda 2022 yılına ilişkin AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, açıköğretim sınavsız üniversite kayıtları ne zaman? 2022 AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtları nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim sınavsız üniversite kayıtları ne zaman? 2022 AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtları nasıl yapılır?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde 2. üniversite kayıtları 22 Ağustos - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

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Açıköğretim sınavsız üniversite kayıtları ne zaman? 2022 AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Dış Ticaret, Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat (Arapça), İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Yönetimi, Kültürel Miras ve Turizm, Laborant ve Veteriner Sağlık, Lojistik, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Tarım Teknolojisi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Web Tasarımı ve Kodlama, Yaşlı Bakımı, Yerel Yönetimler,

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Açıköğretim sınavsız üniversite kayıtları ne zaman? 2022 AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Felsefe, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri,

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Açıköğretim sınavsız üniversite kayıtları ne zaman? 2022 AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İktisat (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler (İngilizce),