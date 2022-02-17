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Açıköğretim kayıtları sona eriyor! 2022 Anadolu Üniversitesi ve ATA AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?
Açıköğretim üniversite eğitimini sürdüren öğrencilerin bahar dönemi sınavlarına katılabilmeleri için kayıt yenileme yapmaları gerekiyor. 2021-2022 bahar dönemi kayıt sürecinde son viraja girildi. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nin kayıt yenileme takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Açıköğretim kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte cevaplar...