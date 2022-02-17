Açıköğretim kayıtları sona eriyor! 2022 Anadolu Üniversitesi ve ATA AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?

Anadolu Ünivesitesi AÖF ve ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021-2022 bahar dönemi sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavlara katılabilmek için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. Henüz kayıt yapamayan öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyo. Akademik takvime göre, kayıt yenileme sürecinde sona gelindi. Peki, açıköğretim kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte haberin detayları...