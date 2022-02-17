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Haberler Galeri Açıköğretim kayıtları sona eriyor! 2022 Anadolu Üniversitesi ve ATA AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?

Açıköğretim kayıtları sona eriyor! 2022 Anadolu Üniversitesi ve ATA AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?

Açıköğretim üniversite eğitimini sürdüren öğrencilerin bahar dönemi sınavlarına katılabilmeleri için kayıt yenileme yapmaları gerekiyor. 2021-2022 bahar dönemi kayıt sürecinde son viraja girildi. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nin kayıt yenileme takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Açıköğretim kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022 18:18
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Açıköğretim kayıtları sona eriyor! 2022 Anadolu Üniversitesi ve ATA AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?

Anadolu Ünivesitesi AÖF ve ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021-2022 bahar dönemi sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavlara katılabilmek için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. Henüz kayıt yapamayan öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyo. Akademik takvime göre, kayıt yenileme sürecinde sona gelindi. Peki, açıköğretim kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim kayıtları sona eriyor! 2022 Anadolu Üniversitesi ve ATA AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2021-2022 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat Cuma günü saat 22.00'da sona erecek.

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Açıköğretim kayıtları sona eriyor! 2022 Anadolu Üniversitesi ve ATA AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Vize Sınavı: 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Final Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022

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Açıköğretim kayıtları sona eriyor! 2022 Anadolu Üniversitesi ve ATA AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?

ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 bahar dönemi ders kaydı yenileme işlemleri 20 Şubat'ta sona erecek. ATA AÖF'e yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrenciler materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları ATA AÖF tarafından yapılacak.

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Açıköğretim kayıtları sona eriyor! 2022 Anadolu Üniversitesi ve ATA AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?

Ara sınıf öğrenciler ise (2., 3. ve 4. sınıf) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaklar.