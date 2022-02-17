CHP'nin paralı trolleri bir bir ortaya çıktı! İşte yalan ordusunun çalışma metodolojisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin paralı trolleri ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden yürütülen yalan ve manipülatif bilgilerle provokasyonlar organize ediliyor. Yapılanmanın başında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Onur Adıgüzel bulunuyor. Yapılanma, CHP içindeki siyasilerin paylaşımlarını daha çok etkileşim alması için botlarla pompalanması gayesini taşıyor. İşte CHP'nin troll ordusuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 17.02.2022 18:41 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 18:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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