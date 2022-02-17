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CHP'nin paralı trolleri bir bir ortaya çıktı! İşte yalan ordusunun çalışma metodolojisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin paralı trolleri ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden yürütülen yalan ve manipülatif bilgilerle provokasyonlar organize ediliyor. Yapılanmanın başında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Onur Adıgüzel bulunuyor. Yapılanma, CHP içindeki siyasilerin paylaşımlarını daha çok etkileşim alması için botlarla pompalanması gayesini taşıyor. İşte CHP'nin troll ordusuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 17.02.2022 18:41 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 18:41
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CHP’nin paralı trolleri bir bir ortaya çıktı! İşte yalan ordusunun çalışma metodolojisi

CHP Genel Merkezi'nin 13. Katı! Yani Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın bulunduğu kat. Burası teşkilatın yönetildiği yer. Sosyal medyadaki yalan operasyonu buradan yönetiliyor. Söz konusu birimin başında ise Onursal Adıgüzel var.

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CHP’nin paralı trolleri bir bir ortaya çıktı! İşte yalan ordusunun çalışma metodolojisi

Onursal Adıgüzel'in bu yapılanmadaki görevlerinden bazıları:

- Kılcal Damar sisteminin idaresi

- Türkiye'deki ve yurtdışındaki trol yapılanmasının organizasyon

- Seed (yorumcu) ekiplerinin sevk ve idaresi

- Bot yazılım sistemlerinin geliştirilip çalıştırılması

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CHP’nin paralı trolleri bir bir ortaya çıktı! İşte yalan ordusunun çalışma metodolojisi

KILCAL DAMAR SİSTEMİ

CHP, üyelerinden oluşan ve gönüllülük esasıyla çalışan bir trol ordusu kurdu.

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CHP’nin paralı trolleri bir bir ortaya çıktı! İşte yalan ordusunun çalışma metodolojisi

Bu üyeler Twitter, Facebook, Youtube ve Instagram için hesaplar oluşturuyorlar.

Trol ordusu, oluşturulan Telegram grupları üzerinden birbiriyle haberleşiyor.

Telegram gruplarına, Kılcal Damar sistemine üye olan kişiler referans yoluyla ve T.C. kimlik numaralarının vererek kayıt olabiliyor

Bu şekilde sızmalar engelleniyor.

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CHP’nin paralı trolleri bir bir ortaya çıktı! İşte yalan ordusunun çalışma metodolojisi

Bu Telegram gruplarının diğer işlevleri:

- Paylaşımlar için yayılım, beğeni ve olumlu yorumların koordinesi

- Olumsuz yorum, linç kampanyaları, itibar suikastı için seçilen kişilerin hedef gösterilmesi

- Yıllarca "AK Parti'nin trol ekibi olduğunu" iddia eden CHP, "Kılcal Damar" adında bir sistem kurdu.

- Bu sistemle CHP, nereye nasıl yorum yapacaklarını, kimlere etkileşim vereceklerini sistem üzerinden trol ekiplerine bildiriyor.

- Sistem, CHP'li bir kadın tarafından ifşa edilmişti.