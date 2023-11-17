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A Haber ekibinin bombalar altında 40 günü! Katil İsrail’in Gazze soykırımına tanıklık ettiler...

A Haber
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Giriş: 17.11.2023 10:59
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, 40 gün boyunca katil İsrail'in Gazze katliamına şahitlik edip anbean gelişmeleri aktardı. A Haber ekibi Türkiye'ye döndükten sonra ayaklarının tozuyla neler yaşadıklarını canlı yayında anlattı.
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