8 ayda tam 20 kilo verdi! Sadece bu formülle tığ gibi oldu! İşte Hatice Şendil’in hızlı kilo verdiren diyet listesi...

Anne olmanın kendisini daha hassas ve dikkatli biri haline getirdiğini belirten Hatice Şendil, oğlu Can'ın ihtiyaçlarına göre yaşamlarını düzenlediklerini ifade etti. Aileleri için sağlıklı ve düzenli bir yaşam tarzı benimsemek konusunda örnek bir rol model olduğunu belirten Şendil, anne olmanın hayatında güzel ve değerli bir deneyim olduğunu söyledi.