10 Ağustos 2023, Perşembe
8 ayda tam 20 kilo verdi! Sadece bu formülle tığ gibi oldu! İşte Hatice Şendil'in hızlı kilo verdiren diyet listesi...
Ünlülerin hızlı kilo verme yöntemleri, sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle oyuncu Hatice Şendil, son dönemde verdiği kilolarla gündemde. Hatice Şendil'in kısa sürede tam 20 kilo vermesi, hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte, 40 yaşındaki Şendil'in kilo verme yöntemi...
Giriş Tarihi: 10.08.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 12:58
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10