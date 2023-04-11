7.Yargı paketi GENEL AF çıktı mı, yolda mı? Mahkumlara af ne zaman çıkacak? İnfaz iyileştirme, son durum 2023

Genel af son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ilgili araştırmalar sürüyor. 7. Yargı Paketi, TBMM tarafından kabul edildi. Şimdi ise gözler gelecek af haberine çevrildi. Bu kanun ile birlikte kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucuyla mücadelede yeni tedbirler, çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlanıyor. Peki, genel af yolda mı, çıktı mı? 7. yargı paketi genel af son durum ne?