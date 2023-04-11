11 Nisan 2023, Salı
7.Yargı paketi GENEL AF çıktı mı, yolda mı? Mahkumlara af ne zaman çıkacak? İnfaz iyileştirme, son durum 2023
"120 bin mahkuma genel af yolda mı, ne zaman çıkacak?"sorusu uzun süredir sorgulanıyor. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girip, girmediği merak konusu olurken, 7. Yargı Paketi teklifi TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmaları yürütülen düzenlemede kirada arabuluculuk zorunluluğu, konutta haciz işlemi, infaz ertelemesi ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Peki af çıktı mı? 2023 genel af yasası çıkacak mı, ne zaman? İşte, 7.yargı paketi, genel af son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 11.04.2023 11:39
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