50 yaşındaki Hande Yener 1 haftada incecik oldu! Bunu uygulayarak 4 kilo verdi! ’’O kişiler kilo alıyor’’ demişti! Meğer sırrı...

"ESKİYİ UNUTAMAYANLAR KİLO ALIYORMUŞ"

Hande Yener, geçtiğimiz yıl kilo problemiyle ilgili kendi tespitini dile getirmişti. Yener, bir konserinde, "Eskiyi unutamayanlar kilo alıyormuş. Yani bir yerden kopamayanlar kilo problemi yaşıyormuş. Gerçi aranızda kilolu insan da yok. Demek ki herkes ayrılmış da gelmiş" şeklinde espri yapmıştı.