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Haberler Galeri 50 yaşındaki Hande Yener 1 haftada incecik oldu! Bunu uygulayarak 4 kilo verdi! ''O kişiler kilo alıyor'' demişti! Meğer sırrı...

50 yaşındaki Hande Yener 1 haftada incecik oldu! Bunu uygulayarak 4 kilo verdi! ''O kişiler kilo alıyor'' demişti! Meğer sırrı...

Hande Yener 1 haftada 4 kilo verdiren diyetini açıkladı! Şarkıları ve sahne kostümleriyle adından söz ettiren 50 yaşındaki Yener'in fit görüntüsü gözlerden kaçmadı. Formda haliyle yıllara meydan okuyan ünlü isim, kilo problemiyle ilgili yaptığı bir tespitle de gündem olmuştu. Hayranları ise ünlü sanatçının hangi diyeti uyguladığını merak etmeye başladı. Meğer bu diyeti uyguluyormuş...

Giriş Tarihi: 25.05.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 12:38
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50 yaşındaki Hande Yener 1 haftada incecik oldu! Bunu uygulayarak 4 kilo verdi! ’’O kişiler kilo alıyor’’ demişti! Meğer sırrı...

1 haftada 4 kilo verdiren Hande Yener diyeti! O besini 7 gün boyunca hayatından çıkardı. Sahne tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim şimdilerde fit görüntüsüyle gündemde. Hangi diyeti uyguladığı ise hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte, Hande Yener'in zayıflık sırrı...

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50 yaşındaki Hande Yener 1 haftada incecik oldu! Bunu uygulayarak 4 kilo verdi! ’’O kişiler kilo alıyor’’ demişti! Meğer sırrı...

"ESKİYİ UNUTAMAYANLAR KİLO ALIYORMUŞ"

Hande Yener, geçtiğimiz yıl kilo problemiyle ilgili kendi tespitini dile getirmişti. Yener, bir konserinde, "Eskiyi unutamayanlar kilo alıyormuş. Yani bir yerden kopamayanlar kilo problemi yaşıyormuş. Gerçi aranızda kilolu insan da yok. Demek ki herkes ayrılmış da gelmiş" şeklinde espri yapmıştı.

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50 yaşındaki Hande Yener 1 haftada incecik oldu! Bunu uygulayarak 4 kilo verdi! ’’O kişiler kilo alıyor’’ demişti! Meğer sırrı...

1 HAFTADA 4 KİLO DİYETİ!

Sahne tarzıyla hayranlarının dikkatini çeken ünlü sanatçı Hande Yener'in nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. Formda vücudu ile beğeni toplayan Yener bir haftada 4 kilo verdiği diyeti hakkında açıklama yaptı.

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50 yaşındaki Hande Yener 1 haftada incecik oldu! Bunu uygulayarak 4 kilo verdi! ’’O kişiler kilo alıyor’’ demişti! Meğer sırrı...

Yaz konserlerinin gelmesi ile beraber sıkı bir diyete girdiğini söyleyen ve beslenme düzeni hakkında Snob Magazin'e açıklama yapan Yener özel bir diyet programı uyguladığını söyledi.

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50 yaşındaki Hande Yener 1 haftada incecik oldu! Bunu uygulayarak 4 kilo verdi! ’’O kişiler kilo alıyor’’ demişti! Meğer sırrı...

HİÇ TÜKETMEDİ...

Ünlü isim bir hafta boyunca karbonhidrat tüketmediğini ve sağlıklı beslenme düzenine geçtiğini açıkladı.