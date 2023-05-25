HaberlerGaleri50 yaşındaki Hande Yener 1 haftada incecik oldu! Bunu uygulayarak 4 kilo verdi! ''O kişiler kilo alıyor'' demişti! Meğer sırrı...
50 yaşındaki Hande Yener 1 haftada incecik oldu! Bunu uygulayarak 4 kilo verdi! ''O kişiler kilo alıyor'' demişti! Meğer sırrı...
Hande Yener 1 haftada 4 kilo verdiren diyetini açıkladı! Şarkıları ve sahne kostümleriyle adından söz ettiren 50 yaşındaki Yener'in fit görüntüsü gözlerden kaçmadı. Formda haliyle yıllara meydan okuyan ünlü isim, kilo problemiyle ilgili yaptığı bir tespitle de gündem olmuştu. Hayranları ise ünlü sanatçının hangi diyeti uyguladığını merak etmeye başladı. Meğer bu diyeti uyguluyormuş...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 12:36Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 12:38