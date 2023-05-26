2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları yüzde kaç? 28 Mayıs Pazar SON SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023

28 Mayıs seçimi için son anket çalışmaları yapıldı. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Başkan Erdoğan %49.52, Kemal Kılıçdaroğlu ise %44.88 oy alarak 2. tura kaldı. Tüm Türkiye bu pazar tekrar sandıkların başına giderek oy kullanacak. Tüm dünyada yakından takip edilen seçimler için özellikle Alman basını yaptığı anket sonucuyla Başkan Erdoğan'ı işaret etti. Yapılan anketlerde Başkan Erdoğan açık ara önde. İşte son anket sonuçları...