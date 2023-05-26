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Haberler Galeri 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları yüzde kaç? 28 Mayıs Pazar SON SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023

2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları yüzde kaç? 28 Mayıs Pazar SON SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023

28 Mayıs seçimi için son anket çalışmaları yapıldı. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Başkan Erdoğan %49.52, Kemal Kılıçdaroğlu ise %44.88 oy alarak 2. tura kaldı. Tüm Türkiye bu pazar tekrar sandıkların başına giderek oy kullanacak. Tüm dünyada yakından takip edilen seçimler için özellikle Alman basını yaptığı anket sonucuyla Başkan Erdoğan'ı işaret etti. Yapılan anketlerde Başkan Erdoğan açık ara önde. İşte son anket sonuçları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 08:16
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2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları yüzde kaç? 28 Mayıs Pazar SON SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan 2. tur seçimlerine dair anket çalışmaları ise merak ediliyor. 5 farklı anket şirketine göre ilk turu da %49.52'lik oy oranı ile önde olan Başkan Erdoğan. 2. turda da liderliğini sürdürüyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları yüzde kaç? 28 Mayıs Pazar SON SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023

2. TUR SEÇİM ANKET SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Optimar Araştırma'nın genel müdürü Hilmi Daşdemir, katıldığı bir programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turu farkla kazanacağını söyledi.

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2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları yüzde kaç? 28 Mayıs Pazar SON SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023

Erdoğan'ın en az yüzde 53 oy alacağını ifade eden Daşdemir, "Tayyip Erdoğan farkla kazanacak. Yüzde 53 üzeri oy alacak. Türk toplumunu çok iyi tanıyorum. Muhalefet süreci iyi okuyamadı. Erdoğan, Meclis aritmediğinde de büyük bir farkla galip" diye konuştu.

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2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları yüzde kaç? 28 Mayıs Pazar SON SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023

ALMAN BASINI FAVORİ İSMİ AÇIKLADI

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminden de düşmüyor. Sonuçları itibarıyla oldukça kritik olan seçimleri yakından takip eden Batılı ülkeler gelişmelerin "son dakika" başlığıyla duyuruyor. Seçim analizleri peş peşe gelirken Alman basını cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin anketleri kamuoyuna duyurdu.

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2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları yüzde kaç? 28 Mayıs Pazar SON SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi, yayınladıkları tahmini seçim sonuçları haberinde çarpıcı ifadeler kullandı.