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Haberler Galeri 27 Şubat -1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı? MEB'ten 71 il açıklaması...

27 Şubat -1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı? MEB'ten 71 il açıklaması...

"27 Şubat -1 Mart'ta okullar açılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 Eğitim yılının 2. Dönemi ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş depremi nedeniyle henüz açılmadı. 15 Tatilin uzatılması milyonlarca öğrenciyi araştırmaya geçirdi. Peki, 27 Şubat -1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı? MEB'ten 71 il açıklaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 15:05
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27 Şubat -1 Mart’ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı? MEB’ten 71 il açıklaması...

"27 Şubat -1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların ne zaman açılacağını paylaştı. Öğrenciler ise eğitim - öğretim hayatının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, 27 Şubat -1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı? MEB'ten 71 il açıklaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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27 Şubat -1 Mart’ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı? MEB’ten 71 il açıklaması...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer deprem bölgesinde son durumu aktarırken, '10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor.' dedi.

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27 Şubat -1 Mart’ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı? MEB’ten 71 il açıklaması...

Bakan Özer: Duruma bakılacak, 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de

"10 ildeki eğitim-öğretimi 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta başlayacağımızı açıklamadık. 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı, okul bazlı değerlendirme yapacağız.

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27 Şubat -1 Mart’ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı? MEB’ten 71 il açıklaması...

1 Mart'ta eğitim-öğretim başlayacak demiyoruz. 1 Mart'a kadar ara verildiğini söylüyoruz. Hasarımız diğer binalara göre çok az.

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27 Şubat -1 Mart’ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı? MEB’ten 71 il açıklaması...

Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız. "