"27 Şubat -1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların ne zaman açılacağını paylaştı. Öğrenciler ise eğitim - öğretim hayatının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, 27 Şubat -1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı? MEB'ten 71 il açıklaması...