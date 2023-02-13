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27 Şubat -1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı? MEB'ten 71 il açıklaması...
"27 Şubat -1 Mart'ta okullar açılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 Eğitim yılının 2. Dönemi ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş depremi nedeniyle henüz açılmadı. 15 Tatilin uzatılması milyonlarca öğrenciyi araştırmaya geçirdi. Peki, 27 Şubat -1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı? MEB'ten 71 il açıklaması...