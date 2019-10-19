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26. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? 7 bin polis alımı POMEM başvuruları ne zaman bitecek?

7 bin polis alımı POMEM başvurusu nasıl yapılır? 26. dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek? Polis Akademisi başvurularına ilgi bir hayli yoğun oldu. Polis olma hayali kuran gençler POMEM başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, ön lisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alımı yapılacak. Başarılı olan adaylar, polis olma hakkı kazanacak. İşte, POMEM başvuruları hakkında merak edilen detaylar!

Giriş Tarihi: 19.10.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 16:39
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26. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? 7 bin polis alımı POMEM başvuruları ne zaman bitecek?

POMEM başvurusu nasıl yapılır? 26. dönem POMEM başvurusu hakkında polis olmak isteyen binlerce genç araştırma yapıyor. POMEM tarafından 7 bin polis alımı yapılacağı duyurulmuş ve alımlar 14 Ekim tarihinde başlamıştı. 7 bin polis alımında son haftaya girildi. Peki, POMEM başvuruları ne zaman bitecek? Açıklanan ilana göre, lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alımı yapılacak. Yoğun şekilde araştırılan POMEM başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

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26. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? 7 bin polis alımı POMEM başvuruları ne zaman bitecek?

POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 14 Ekim (dahil)-25 Ekim (dahil) 2019 tarihleri arasında saat 23.59'e kadar yapılacak.

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26. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? 7 bin polis alımı POMEM başvuruları ne zaman bitecek?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alımı yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden takip edilecek.

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26. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? 7 bin polis alımı POMEM başvuruları ne zaman bitecek?

7 bin öğrenci alımı için adaylar başvurularını https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

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26. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? 7 bin polis alımı POMEM başvuruları ne zaman bitecek?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

POMEM'lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)