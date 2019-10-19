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26. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? 7 bin polis alımı POMEM başvuruları ne zaman bitecek?
7 bin polis alımı POMEM başvurusu nasıl yapılır? 26. dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek? Polis Akademisi başvurularına ilgi bir hayli yoğun oldu. Polis olma hayali kuran gençler POMEM başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, ön lisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alımı yapılacak. Başarılı olan adaylar, polis olma hakkı kazanacak. İşte, POMEM başvuruları hakkında merak edilen detaylar!
Giriş Tarihi: 19.10.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 16:39
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