HaberlerGaleri22 Mart kar tatili olan iller güncel liste: ⛄ Yarın hangi illerde okullar var, yok? 22 Mart Salı okullar tatil mi? Hakkari, Şırnak, Siirt...
22 Mart kar tatili olan iller güncel liste: ⛄ Yarın hangi illerde okullar var, yok? 22 Mart Salı okullar tatil mi? Hakkari, Şırnak, Siirt...
22 Mart Salı okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun kar yağışına yönelik son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, yarın hangi illerde okullar var, yok? 22 Mart Salı okullar tatil mi? Hakkari, Şırnak, Siirt...