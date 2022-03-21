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Haberler Galeri 22 Mart kar tatili olan iller güncel liste: ⛄ Yarın hangi illerde okullar var, yok? 22 Mart Salı okullar tatil mi? Hakkari, Şırnak, Siirt...

22 Mart kar tatili olan iller güncel liste: ⛄ Yarın hangi illerde okullar var, yok? 22 Mart Salı okullar tatil mi? Hakkari, Şırnak, Siirt...

22 Mart Salı okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun kar yağışına yönelik son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, yarın hangi illerde okullar var, yok? 22 Mart Salı okullar tatil mi? Hakkari, Şırnak, Siirt...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2022 17:54 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 17:55
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22 Mart kar tatili olan iller güncel liste: ⛄ Yarın hangi illerde okullar var, yok? 22 Mart Salı okullar tatil mi? Hakkari, Şırnak, Siirt...

Yarın hangi illerde okullar var, yok? 22 Mart Salı okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler Valilikler tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, yarın hangi illerde okullar var, yok? 22 Mart Salı okullar tatil mi? Hakkari, Şırnak, Siirt...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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22 Mart kar tatili olan iller güncel liste: ⛄ Yarın hangi illerde okullar var, yok? 22 Mart Salı okullar tatil mi? Hakkari, Şırnak, Siirt...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

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22 Mart kar tatili olan iller güncel liste: ⛄ Yarın hangi illerde okullar var, yok? 22 Mart Salı okullar tatil mi? Hakkari, Şırnak, Siirt...

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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22 Mart kar tatili olan iller güncel liste: ⛄ Yarın hangi illerde okullar var, yok? 22 Mart Salı okullar tatil mi? Hakkari, Şırnak, Siirt...

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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22 Mart kar tatili olan iller güncel liste: ⛄ Yarın hangi illerde okullar var, yok? 22 Mart Salı okullar tatil mi? Hakkari, Şırnak, Siirt...

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.